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03 ago 2026 Actualizado 19:29

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Economía

“Se demuestra la irresponsabilidad del gobierno saliente”: Restrepo tras ‘empalme’ con Contraloría

Tras concluir las mesas técnicas entre la Contraloría y el Gobierno entrante, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo expresó sus grandes preocupaciones en sectores como transporte y minas y energía. Aseguró que hubo una “reforma agraria falsa”.

José Manuel Restrepo en ‘empalme’ con la Contraloría. Foto suministrada

José Manuel Restrepo en ‘empalme’ con la Contraloría. Foto suministrada

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Terminaron las 62 mesas técnicas entre la Contraloría General y el gobierno entrante de Abelardo de La Espriella, ante la ausencia de un empalme. El ente de control entregó dos informes técnicos con el diagnóstico, resultados de auditorías, estudios, alertas, riesgos identificados y líneas de seguimiento.

Al respecto, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, afirmó que en estos informes se demuestra “la irresponsabilidad del Gobierno saliente” de Gustavo Petro.

Restrepo afirmó que tienen sales con graves preocupaciones en sectores como transporte; minas y energía; la reforma rural integral; el programa Adulto Mayor y el presupuesto general de 2027.

Asimismo, señaló que hay obras que tendrán que ser rescatadas por casi 54 billones de pesos, de elefantes blancos.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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