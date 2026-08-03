Precio del dólar en Venezuela para HOY 3 de agosto: La divisa internacional sigue marcando al alza

Imagen de los bolívares tomada de Getty Imagenes (Autora: Bloomberg Creative Photos) // Imagen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (autor: Mariano Sayno)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma constante en transacciones comerciales y como referencia para determinar precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

En vista de lo anterior, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 3 de agosto de 2026, aspecto que es relevante para hacer seguimiento de la divisa y su crecimiento.

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Precio del dólar en Venezuela HOY 3 de agosto

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este lunes 3 de agosto de 2026 se ubicará en 748.78 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

De la misma manera, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 861.18 bolívares (VES).

861.18 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 110.92 bolívares (VES).

110.92 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 15.75 bolívares (VES).

15.75 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.44 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

Además de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada de este inicio de semana. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 746,63 // Venta: 746,67

Banesco:

Compra: 751,56 // Venta: 785,23

N58 Banco Digital:

Compra: 745,99 // Venta:746,36

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 741,01 // Venta: 747,24

Banco Mercantil:

Compra: 746,62 // Venta: 746,63

Otras instituciones:

Compra: 777,68 // Venta: 793,69

Recuerde tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador relevante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

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Bolívar venezolano

El bolívar venezolano es la moneda de curso legal de Venezuela desde 1879. Sin embargo, en las últimas décadas ha atravesado varias redenominaciones como consecuencia de la fuerte devaluación del bolívar desde 2007 hasta 2021, periodo en el que se eliminaron 14 ceros de su valor debido a la hiperinflación por la que ha pasado el país en los últimos años.

En la más reciente reconversión monetaria se emitieron billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares, los cuales comenzaron a circular el 1 de enero del 2008 y coexistieron con la anterior generación de billetes hasta 2012. En 2014 la moneda es sustituida por el dólar estadounidense y anulados definitivamente el bolívar 1 de agosto de 2015, convirtiéndose en una de las principales monedas de referencia para el comercio y la fijación de precios.

Aunque el bolívar continúa siendo la moneda oficial, miles de ciudadanos siguen de cerca la evolución de la tasa de cambio. Según los reportes del Banco Central de Venezuela (BCV), este ha sido el comportamiento del dólar oficial durante 2026:

A comienzos del año, el dólar oficial reportado se cotizaba en 301,37 bolívares.

A mitad del año, la tasa de cambio ascendió a 633,36 bolívares , lo que representó más del doble del valor registrado al inicio de 2026.

, lo que representó más del doble del valor registrado al inicio de 2026. Con el inicio de agosto, la divisa estadounidense volvió a incrementar y alcanzó un aumento de 115,42 bolívares adicionales por dólar frente al valor reportado a mediados del año.

Este comportamiento refleja el decrecimiento del bolívar frente al dólar, una situación que sigue impactando el costo de bienes y servicios, así como el poder adquisitivo de los ciudadanos venezolanos.

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