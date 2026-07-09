¿Porte de armas? Wills denunció corrupción en permisos; Vázquez alertó sobre aumento de feminicidios

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Los representantes a la Cámara Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, y Alexandra Vázquez, del Pacto Histórico, expusieron en 6AM W de Caracol Radio visiones opuestas sobre la flexibilización de la restricción del porte de armas en Colombia.

Mientras Wills defendió el derecho a la legítima defensa de comerciantes y campesinos frente a la inseguridad, Vásquez advirtió sobre las graves consecuencias que esta medida traería para las poblaciones vulnerables, especialmente las mujeres y niños.

El representante electo y autor del proyecto de flexibilización argumentó que la Constitución política permite el porte de armas, pero desde el año 2016, con el Acuerdo de Paz con las extintas FARC bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, se emitió un decreto de suspensión temporal que se ha renovado año tras año.

Según Wills, en caso de que se realice una prohibición permanente, deberá tramitarse mediante un acto legislativo en el Congreso de la República y no a través de decretos presidenciales.

“No se ha evidenciado bajo ninguna circunstancia una prueba de que esta suspensión del porte de armas en el país por parte del presidente de la República debido a este acuerdo de paz haya mejorado la situación de inseguridad en el país. Por el contrario, lo que tenemos son índices de inseguridad mucho más grandes”, añadió.

Wills denunció que la actual restricción ha generado un escenario de “corruptela terrible” por debajo de la mesa, donde se mueven dineros para tramitadores con el fin de obtener “permisos especiales”.

“Tener un arma en el hogar aumenta la letalidad”: Vázquez

Por su parte, la representante Vásquez rechazó la propuesta, asegurando que la presencia de armas de fuego incrementa el riesgo para las mujeres. Según cifras que citó del Observatorio de Feminicidios de 2023:

“En diciembre de ese año, 20 mujeres de las 37 reportadas fueron asesinadas por armas de fuego. En octubre del 2025 ocurrieron 54 feminicidios, de los cuales 29 fueron con armas de fuego”.

Para la congresista, tener un arma en el hogar es una amenaza: “El hecho de que una persona tenga un estricto y riguroso seguimiento y un registro, esto no es una garantía de protección para las mujeres. Al tener un arma de fuego dentro de la casa, pues hay una mayor letalidad en el homicidio o en la perpetuación del feminicidio".

Escuche el debate en 6AM W de Caracol Radio:

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