CAR Cundinamarca aumentará la capacidad del embalse El Neusa frente a fenómeno de El Niño

Bogotá D.C

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) trabaja en la recuperación de la capacidad de volumen útil del embalse de El Neusa, ubicado en la cuenca alta del río Bogotá.

Estas acciones están en el marco del proyecto, que prioriza Soluciones Basadas en la Naturaleza, y contempla la implementación de 5 Biofiltros verdes para el control de sedimentos y mejorar la calidad del agua mediante la retención de material con vegetación acuática.

Aumento en la capacidad del embalse

Actualmente, este embalse de más 970 hectáreas de extensión tiene una capacidad de 102.7 millones de metros cúbicos de agua, y con las obras que ya se iniciaron se espera aumentar su capacidad de almacenamiento a 104.3 millones de metros cúbicos de agua,para mitigar el impacto ante situaciones climáticas adversas.

Más de 180 mil millones de pesos invirtió la CAR, con el fin de mejorar las condiciones de este cuerpo artificial que suministra agua a los municipios de Nemocón, Cogua, Zipaquirá y que aporta al río Bogotá para la captación del recurso en Tibitoc.

“Esta no es una intervención tradicional, estamos combinando infraestructura con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) para enfrentar los desafíos del cambio climático. Es así como avanzamos en la restauración ecológica y recuperación hídrica, la optimización de la capacidad de regulación y la sostenibilidad del embalse del Neusa”, subrayó Alfred Ballesteros, director de la CAR.

Acciones de restauración económica

Cerca de 78 hectáreas han sido intervenidas, en las cuales se llevará a cabo la sustitución de especies exóticas como el pino por especies de vegetación nativa.

Además, se plantarán alrededor de 100.000 árboles nativos, priorizando especies capaces de atraer polinizadores como mano de oso, tachuelo, salvio negro, chucua, raque, tuno, laurel hoji pequeño, arrayán, tintillo, corono y garrocho, entre otras.

De igual forma, se prevé la eliminación y control de aproximadamente 5 hectáreas de retamo espinoso y la recuperación de cerca de 1.7 ha de borde ripario (área de transición entre un cuerpo de agua y una superficie de tierra) en la quebrada Guanquica, así como la implementación de 2.000 m2 de vegetación acuática a lo largo de 6 hectáreas de zona ribereña.