Ambulancia atropelló a motociclista y no le habría brindado ayuda en el occidente de Bogotá

En una Unidad de Cuidados Intensivos y con pronóstico reservado permanece Jeisson Rojas Orozco, de 25 años, estudiante de último semestre de Filología y Letras de la Universidad Nacional de Colombia, quien además trabaja en un restaurante.

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El pasado 10 de julio, el joven habría sido arrollado por una ambulancia, al parecer del Distrito, cuando cruzaba la intersección de la calle 13 con carrera 65, en sentido oriente-occidente.

Los familiares de la víctima pidieron que se investigue la forma como ocurrió el accidente como la atención que habría recibido en los minutos posteriores al impacto.

Según la denuncia conocida por el concejal David Saavedra, existe un video del accidente que, al parecer, evidenciaría que la ambulancia ingresó a la intersección sin disminuir la velocidad y presuntamente sin activar los dispositivos de emergencia.

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De acuerdo con la familia, las imágenes también indicarían que el vehículo habría cruzado con el semáforo en rojo, hechos que deberán ser verificados por las autoridades competentes. Paralelamente, los familiares adelantan la búsqueda de la persona que grabó el video original para que el material pueda ser entregado como elemento probatorio dentro de la investigación.

La denuncia también advierte sobre posibles irregularidades en la atención prehospitalaria. “De acuerdo con el relato entregado por la familia al concejal, una ambulancia privada que llegó al sitio encontró al joven sin haber recibido maniobras de atención inicial por parte de la ambulancia involucrada en el accidente. Según esa versión, fueron los tripulantes de la ambulancia privada quienes realizaron la inmovilización de sus extremidades y brindaron los primeros auxilios antes de iniciar el traslado hacia la Clínica de Occidente. Los familiares también aseguran que al lugar llegó otra ambulancia del Distrito solicitando asumir el traslado del paciente, situación que, presuntamente, generó una discusión que retrasó la evacuación durante varios minutos”.

Frente a estos hechos, el concejal David Saavedra recordó que la reglamentación que rige a los vehículos de emergencia establece que sus conductores no están exentos de responsabilidad en caso de un siniestro vial y que el uso de luces y sirenas no elimina el deber de conducir con la máxima precaución.

“Las ambulancias existen para salvar vidas, no para ponerlas en riesgo. Este caso debe esclarecerse con total transparencia y establecer si hubo incumplimiento de los protocolos. Bogotá merece respuestas y acciones para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse”, concluyó Saavedra.