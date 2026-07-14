Denegada la tutela de Esteban Restrepo contra Federico Gutiérrez por señalamientos de corrupción

Medellín, Antioquia

En un reciente fallo judicial, un juez de la República negó la tutela interpuesta por el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo Taborda, contra una publicación realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X.

El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá negó la acción de tutela presentada por Esteban Restrepo, al considerar que la publicación no vulneró sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

Los hechos en cuestión se remontan al pasado 11 de mayo de 2026, cuando Federico Gutiérrez Zuluaga publicó en su cuenta verificada un mensaje acompañado de una imagen de un medio de comunicación. En ella aparecían el nombre, la fotografía y el cargo de Esteban Restrepo Taborda, vinculándolo a presuntos hechos de corrupción junto a otros funcionarios.

Restrepo consideró que las afirmaciones eran falsas y solicitó tutela para que se ordenara una rectificación pública, se abstuviera de realizar nuevas publicaciones similares y se emitiera un pronunciamiento sobre la presunción de inocencia.

La Alcaldía de Medellín y el apoderado de Gutiérrez Zuluaga respondieron que la publicación correspondía a información de interés público relacionada con la administración del alcalde Daniel Quintero Calle, amparada por la libertad de expresión, y que no se configuraba una violación a los derechos invocados.

El juez determinó que no existió un perjuicio inminente que justificara la tutela como mecanismo excepcional. Además, señaló que la publicación se enmarca en el debate político y en el derecho a informar sobre asuntos de interés público.

Asimismo, consideró que Restrepo Taborda no demostró suficientemente la falsedad de la información ni agotó los mecanismos previos de rectificación.

La decisión es de segunda instancia y contra ella no procede recurso alguno. El despacho ordenó notificar a las partes y enviar el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión.

El mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se pronunció al respecto señalando: “La verdad no la tumban con tutelas. Los hechos hablan por sí solos: 55 imputados, incluyendo al jefe de la banda, 3 capturas, 25 extinciones de dominio, y 4 principios de oportunidad con 2 preacuerdos, implicados colaborando con la justicia, entregando pruebas sobre la estructura de corrupción que crearon para robarse a Medellín”.

Seguido a esto el alcalde fue tajante en expresar: “Bandidos se queda corto, lo que son es un Grupo Delincuencial Organizado. La gente sabe quiénes son los que le hicieron tanto daño a Medellín”.

Finalizó exponiendo que desde su administración se seguirá diciendo la verdad. “Recuerden que les tengo reservado el Pabellón Q, en la nueva cárcel que estamos construyendo”.