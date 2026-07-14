Regreso a clases en Medellín: más de 270.000 estudiantes vuelven a las aulas

Medellín

Más de 270.000 estudiantes de las instituciones oficiales de Medellín regresaron a las aulas para iniciar el segundo semestre académico. El retorno a clases cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín a través de diversas estrategias enfocadas en garantizar la permanencia, el bienestar y el aprendizaje de los alumnos.

Para evitar la deserción, la estrategia “En el Colegio Contamos con Vos” realizará jornadas pedagógicas en 10 instituciones educativas priorizadas. Este programa mantendrá la búsqueda activa y el acompañamiento de estudiantes en riesgo de ausentismo para identificar a tiempo cualquier situación que afecte su continuidad.

Con el regreso a las aulas también se reactivaron programas clave como el de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 233.000 alumnos. Asimismo, la estrategia de Transporte Escolar facilitará el desplazamiento de más de 10.000 estudiantes mediante rutas contratadas y beneficios en la tarjeta Cívica.

La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, destacó que el cuerpo docente está enfocado en evitar que los jóvenes abandonen las aulas. Para ello, cuentan con el apoyo del programa Entorno Protector, el cual brinda herramientas de convivencia y salud mental para acompañar integralmente a los estudiantes.

Durante esta segunda mitad del año se impulsarán iniciativas de calidad educativa como “SaberEs”, diseñada para preparar a los alumnos para las Pruebas Saber 11. También se fortalecerán los procesos de enfoque educativo que integra las disciplinas tradicionales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con las humanidades (STEM+H), el desarrollo de habilidades digitales y la formación docente.