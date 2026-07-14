Con empleo y educación, ‘Parceros’ sigue transformando la juventud de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín graduó a 2.804 niños, niñas y jóvenes del programa Parceros, una estrategia clave para evitar que las estructuras criminales los recluten jóvenes en las comunas de la capital antioquña. El evento de la cuarta generación fue liderado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó la importancia de rescatar a la juventud de la delincuencia organizada.

Mediante acompañamiento psicosocial, formación académica, empleo y emprendimiento, el programa interviene en las zonas más vulnerables de la ciudad para cerrar brechas sociales. El alcalde Gutiérrez afirmó que este proyecto representa una oportunidad real para que los jóvenes retomen el futuro y elijan el camino de la legalidad.

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Entre los logros destacan 1.374 jóvenes en formación, 215 vinculados laboralmente, 140 capacitados para emprender y 19 becados en educación superior. Además, la iniciativa expandió su alcance con líneas como Parceritos, Parceras y Parceros Creadores, que también atienden a jóvenes privados de la libertad.

Este impacto es posible gracias a una alianza entre la administración distrital, el sector privado, las universidades y diversas organizaciones sociales de la ciudad. El esfuerzo conjunto busca cerrarle el paso a la delincuencia y abrir alternativas reales de progreso e inclusión para toda la juventud de Medellín.