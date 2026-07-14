¿La creación de un ‘gabinete a la sombra’ como control político es posible?: Alberto Casas, explica

En las últimas horas se han generado diferentes controversias en el país por varias propuestas. Una de ellas es la creación de un ‘gabinete a la sombra’ que haría control a los ministerios durante el gobierno de Abelardo de la Espriella y la otra, es sobre el lugar de posesión que tendría De la Espriella.

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En el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo habló el periodista Alberto Casas quien hizo un balance y explicó cómo podrían funcionar estas propuestas.

¿Existe la posibilidad en Colombia de crear ese gabinete?

El periodista Alberto Casas comentó que no hay posibilidad de crear este gabinete porque mientras haya un régimen presidencial, el gabinete en la sombra no tiene ningún oficio: “No es lógico que, sin partidos políticos fuertes, en los que la persona que se dedica a la oposición la realiza en el Congreso, para que el gabinete en la sombra produzca permanentemente documentos en contra de la carrera que le corresponda a cada uno”.

Comentó que en el gobierno de Virgilio Barco se intentó esta figura porque se venía de un sistema de régimen del Frente Nacional y se convocó a un gobierno de oposición.

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¿Cómo era la oposición en ese momento?

Alberto Casas, quien hizo parte de la oposición en el gobierno de Virgilio Barco, contó en 6AM W que fue muy fuerte y en ese entonces se hizo un programa sobre las unidades Barco que explicaban por qué el presidente no podía posesionarse por una concesión que tenía su madre.

¿Dónde se realizará la posesión de Abelardo De la Espriella?

Hay rifirrafe en el país por las declaraciones del presidente electo Abelardo De la Espriella quien indica que se posesionará en una guarnición militar y el gobierno actual quien asegura que esto no será posible.

“Tiene que atender las órdenes del presidente Petro, pero a mí me parece un poco exagerado que en un país con los problemas que tenemos, con un gobierno que tiene que arrancar tapando huecos y asfaltando carreteras, el tema sea la posibilidad del presidente y es una necedad porque hay demasiados problemas para que tengamos que dedicarle tiempo a eso yo creo que eso no se resuelve fácilmente, el presidente se posiciona primero en un acto severo y luego hace la fiesta que quiere en el cuartel que quiera”, aseveró Casas.

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