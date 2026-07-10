Ministro del Interior designado avala posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar

Desde Cartagena, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, respaldó la viabilidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome posesión de su cargo en una guarnición militar el próximo 7 de agosto. El funcionario defendió la independencia del legislativo para aprobar este traslado y aseguró que no existen impedimentos para cambiar la tradicional sede de la Plaza de Bolívar de Bogotá por una guarnición militar, buscando rendir homenaje a la Fuerza Pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lara fue enfático al señalar que la decisión final está en manos de las plenarias y que el ordenamiento legal lo permite.

“Eso es perfectamente viable. Si se pone de acuerdo y lo decreta el Congreso de la República, el Congreso es autónomo para sesionar en cualquier parte del país. La posesión de un presidente es una sesión del Congreso, yo no le veo problema a eso”, afirmó el jefe de la cartera política, quien además sugirió que el debate se realice con calma tras la instalación de las nuevas mesas directivas el 20 de julio.

A esta postura se sumó el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, quien en medio de una jornada de rendición de cuentas confirmó que la solicitud formal y el concepto jurídico enviados por el equipo del mandatario electo este viernes 10 de julio serán sometidos a votación en el arranque de las sesiones ordinarias.

“Hay que presentarlo el 20 de julio y pues ahí se le dará trámite a esa proposición para que eso no tenga ningún tipo de problema y pueda revestirse de legalidad y de constitucionalidad”, precisó el parlamentario.

Durante el mismo evento, García Turbay aprovechó para cuestionar los recientes tropiezos y las fuertes tensiones que han marcado las mesas de empalme entre el gabinete entrante y la administración saliente de Gustavo Petro. El presidente del Senado calificó de “lamentable” la falta de sintonía entre ambos equipos de trabajo y lanzó un fuerte llamado a recomponer las relaciones institucionales: “Hay que respetar la voluntad del pueblo y la democracia. Ojalá puedan llegar a un feliz término con el tema del empalme porque eso es de ley; hay que buscar la manera de sanar esa fractura”.