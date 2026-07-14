Incendio en Cristo Rey consumió más de cuatro hectáreas de vegetación afectando la fauna silvestre

Durante varias horas el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali trabajó para controlar el incendio de cobertura vegetal en el sector de El Mortiñal, vía a Cristo Rey, mientras que la Defensa Civil realizó labores de vigilancia y monitoreo para identificar y extinguir puntos calientes hasta altas horas de la noche del 13 de julio.

Los bomberos informaron que se afectó aproximadamente 4 hectáreas de vegetación. La emergencia se atendió con 2 brigadas forestales, 2 carrotanques y una máquina extintora para un total de 20 unidades.

El incendio avanzó rápidamente por los fuertes vientos, sin embargo, se evitó que llegara a zonas residenciales.

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“Se logra un control y liquidación efectivo del incendio, logrando controlar aproximadamente 4 hectáreas del área afectada y no se presenta ninguna novedad en este servicio, ni personal lesionado de la comunidad ni personal del Cuerpo de Bomberos mientras realizaban el control del incendio”, expresó el bombero Johan Andrés Chará.

Por su parte, la Defensa Civil señaló que, un grupo de 5 vigías forestales estuvieron custodiando y apagando puntos calientes, lo que se conoce como “guardia de cenizas”.

Diego Vásquez, coordinador operativo de turno de la Defensa Civil, explicó que, “esto puntualmente es hacer recorridos y verificaciones sobre la zona afectada, buscando algunos puntos que probablemente podrían generar nuevamente la conflagración. En efecto, localizamos cinco puntos”.

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Además, Vásquez destacó que “las igniciones espontáneas en esta zona del trópico no existen. Es decir, que presuntamente detrás de este tipo de conflagraciones hay manos criminales que buscan atentar contra el medio ambiente”.

Las afectaciones a la fauna fueron evidentes tanto en la cobertura vegetal como en la fauna silvestre al encontrar una iguana sin vida.