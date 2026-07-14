Comunidades bloquean vía Andalucía-Tuluá por presunto incumplimiento de acuerdos sobre tierras

Valle del Cauca

Un nuevo bloqueo se registra este martes en la vía Andalucía-Tuluá, protagonizado por integrantes de consejos comunitarios, que exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento de acuerdos relacionados con el acceso a tierras.

La manifestación mantiene cerrado el corredor en sentido norte-sur, afectando la movilidad del transporte intermunicipal entre el centro y norte del Valle del Cauca, así como el paso de vehículos de carga por esta importante vía nacional.

El secretario de Seguridad de Tuluá, Martín Hincapié, rechazó las vías de hecho e indicó que, aunque las reclamaciones son dirigidas al orden Nacional, el bloqueo está perjudicando a la ciudadanía, afectando la economía local y el traslado de pacientes.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental para coordinar las acciones que permitan restablecer la movilidad en este corredor estratégico.

Estos mismos reclamos ya habían motivado un bloqueo a finales de junio en esta misma vía, el cual fue levantado luego de que el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras se comprometieran a revisar el avance de los acuerdos, los cuales, según la ANT, ya fueron socializados con los consejos comunitarios.

La entidad también aseguró que ya se realizó el Comité de Aprehensión de los predios, que estos ingresarán al Banco de Tierras en los próximos días y que posteriormente se adelantará la caracterización técnica para continuar con su entrega a los beneficiarios de la Reforma Agraria.