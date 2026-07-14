Vallecaucanos impulsaron el subtítulo de Colombia en el Mundial Juvenil de Pesas

Los pesistas vallecaucanos Mariana Asprilla y Kevin Andrés Segura, ambos oriundos de Tuluá, fueron protagonistas de la destacada actuación de Colombia en el Campeonato Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas Cali 2026. Sus actuaciones contribuyeron a que la selección nacional alcanzara el subcampeonato femenino por equipos, mientras que la rama masculina finalizó en la cuarta posición del certamen organizado en el Coliseo El Pueblo.

La clasificación por equipos, que se define por la sumatoria de puntos obtenidos por cada país y no por el número de medallas, dejó a México como campeón en la rama femenina con 451 puntos, seguido por Colombia con 413 y Rusia con 404.

En la rama masculina, el título fue para Rusia, que acumuló 513 puntos, mientras que México fue segundo con 461, Georgia tercero con 434 y Colombia ocupó la cuarta posición con 425 unidades.

La entrenadora de la selección nacional, Alicia Romera Cabrera, destacó el trabajo realizado durante la preparación y el compromiso de los deportistas a lo largo del campeonato.

“Es algo muy bueno para nosotros alcanzar este resultado. Se trabajó con los niños desde antes de los Juegos Suramericanos y, aunque algunos llegaron con molestias físicas, compitieron con mucha entrega. Estamos muy contentos con el resultado”, aseguró.

La delegación colombiana estuvo integrada por 16 pesistas, de los cuales 14 finalizaron dentro del Top 10 de sus respectivas categorías. Además, el país consiguió cinco medallas de bronce, aportadas por la vallecaucana Mariana Asprilla (una), la antioqueña Stefany Higuita (dos) y el también vallecaucano Kevin Andrés Segura (dos).

El certamen también dejó un elevado nivel técnico con nueve récords mundiales juveniles, consolidándose como una de las mejores ediciones del campeonato, según la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).

En la clasificación individual, la filipina Alexsandra Ann Díaz fue elegida la mejor pesista del campeonato, mientras que el saudí Mohammed Nawaf Al Ojaian recibió el reconocimiento como el mejor deportista de la rama masculina.

Con este resultado, Colombia ratifica el buen momento de su levantamiento de pesas en las categorías formativas y consolida una nueva generación de atletas con proyección internacional.