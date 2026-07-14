Juan Manuel Morales cerró con oro y Colombia lideró el medallero del Panamericano de Natación

El vallecaucano Juan Manuel Morales cerró con broche de oro su participación en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026, al conquistar la medalla dorada en los 800 metros libre (19 años y mayores) durante la última jornada del certamen, en la que Colombia sumó 20 preseas y ratificó su protagonismo continental.

El nadador se impuso con un tiempo de 8:21.28, superando a su compatriota Sebastián Camacho, quien obtuvo la plata con 8:22.43, mientras que el tercer lugar fue para el mexicano Roberto Valdés.

Morales también integró el relevo masculino colombiano de los 4x100 metros combinado (19 años y mayores), junto a Frank Solano, David Arias y Juan José Giraldo, cuarteta que conquistó la medalla de plata con un registro de 3:45.21.

La jornada final dejó un balance de 20 medallas para Colombia: seis de oro, ocho de plata y seis de bronce. Además de Juan Manuel Morales, los títulos fueron obtenidos por Carolina Rojas, Isabella Bedoya, Laura Melo, Mariana Cabezas y el relevo femenino de los 4x100 metros combinado integrado por Stefanía Gómez, Isabella Bedoya, Laura Melo y Jasmin Pistelli.

Con estos resultados, la delegación nacional finalizó como líder del medallero general, con 85 preseas, distribuidas en 31 oros, 35 platas y 19 bronces, por delante de México (99 medallas, 30 oros) y Chile (31 medallas, 18 oros).

Sin embargo, el título absoluto del campeonato, que se define por la clasificación general por puntos y no por el número de medallas, fue para México, que acumuló 5.269,50 puntos. Argentina fue segunda con 3.491,50 y Colombia ocupó el tercer lugar con 3.253,50 puntos.

El Panam Aquatics Swimming Championships reunió a 537 atletas de 31 países y confirmó el buen momento de la natación colombiana, que volvió a ser protagonista en casa con una actuación sobresaliente y un dominio reflejado en el medallero general del certamen.

Listado de medallas última jornada:Oros:

Carolina Rojas – 50 m libre (16-18 años)Isabella Bedoya – 50 m libre (19 años y mayores)Laura Melo – 200 m combinado (19 años y mayores)Mariana Cabezas – 800 m libre (16-18 años)Juan Manuel Morales – 800 m libre (19 años y mayores)Relevo femenino 4×100 m combinado (19 años y mayores)

Platas:María Gabriela Becerra – 50 m libre (13-15 años)Ian Maldonado – 200 m combinado (16-18 años)Nicolás Kokidko – 800 m libre (16-18 años)Sebastián Camacho – 800 m libre (19 años y mayores)Relevo femenino 4×100 m combinado (13-15 años)Relevo masculino 4×100 m combinado (13-15 años)Relevo femenino 4×100 m combinado (16-18 años)Relevo masculino 4×100 m combinado (19 años y mayores)Frank Solano – 50 m libre (19 años y mayores)

Bronces:Isabella Jolie – 200 m combinado (16-18 años)Jasmin Pistelli – 200 m combinado (19 años y mayores)María Camila Barona – 800 m libre (13-15 años)Julián Sarmiento – 800 m libre (13-15 años)Relevo masculino 4×100 m combinado (16-18 años)