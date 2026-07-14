Autoridades ambientales investigan mortandad de peces en San Zenón, Magdalena
El hecho se registró en el caño Peñoncito, el cual hace parte del sistema hídrico de la Depresión Momposina y constituye un corredor natural que comunica la ciénaga de Pijiño con el brazo de Mompox.
Magdalena
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG inició una investigación para establecer las causas de la mortandad de peces registrada hace unos días en el caño Peñoncito, en el municipio de San Zenón.
Este caño hace parte del sistema hídrico de la Depresión Momposina y constituye un corredor natural. Dicho brazo es una derivación del río Magdalena que se desprende de su cauce principal en el municipio de El Banco y vuelve a unirse al río principal a la altura del municipio de Santa Bárbara de Pinto.
Durante la jornada, el equipo técnico recorrió aproximadamente 7,25 kilómetros, desde el corregimiento de Peñoncito hasta la ciénaga de Pijiño, verificando los sectores donde la comunidad reportó la presencia de especies muertas como arenca, pacora y bocachico.
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Las muestras de agua en diferentes puntos estratégicos del ecosistema analizarán aspectos físico-químicos y microbiológicos para conocer las condiciones actuales del cuerpo de agua y establecer las posibles causas del fenómeno reportado.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...