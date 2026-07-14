Asamblea del Magdalena plantea hoja de ruta para problema de energía eléctrica

Santa Marta

La Asamblea del Magdalena realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Santa Marta una audiencia pública que reunió a representantes de las comunidades, gremios empresariales e instituciones regionales. Durante el encuentro, se planteó construir una hoja de ruta frente a la problemática del servicio de energía eléctrica en el departamento.

La diputada Ángela Cedeño, ponente de la proposición, destacó la necesidad de articular esfuerzos entre la comunidad, el Gobierno nacional, las autoridades locales y el sector privado para mejorar la prestación de uno de los servicios públicos que más preocupa a los magdalenenses.

“Este es un problema que está sobrediagnosticado, especialmente por los efectos que genera en la ciudadanía. A diario escuchamos las quejas de personas de todos los estratos sociales, pero también de la empresa AIR-E, que reporta pérdidas económicas por la falta de cultura de pago y por las fallas en el servicio, las cuales afectan la productividad de empresarios y comerciantes”, afirmó la diputada.

Le puede interesar:

Autoridades ambientales investigan mortandad de peces en San Zenón, Magdalena

Durante el encuentro participaron el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Carlos Jaramillo; el presidente de Cotelco Magdalena, Omar García; el gerente regional de la empresa intervenida AIR-E y delegados de la RAP Caribe, quienes también manifestaron su opinión sobre el tema.