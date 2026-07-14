Gobernación reclama operación militar sostenida tras nuevo ataque con drones en Briceño

Briceño, Antioquia

Un día después del enfrentamiento entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc en el corregimiento Las Auras, zona rural de Briceño, la Gobernación de Antioquia volvió a reclamar una intervención permanente de la Fuerza Pública para frenar la confrontación entre los grupos armados ilegales que operan en esa zona del Norte del departamento.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó que durante el ataque fueron utilizados drones con explosivos, los cuales impactaron el caserío y dejaron afectaciones a la población civil.

“Hubo el lanzamiento de aproximadamente cinco o seis drones que causaron daños materiales a varias viviendas del corregimiento y heridas a una persona que fue atendida en el municipio de Briceño”, manifestó el funcionario.

Según explicó, una vez se conocieron los hechos, la Gobernación informó de inmediato al Ejército Nacional para que reforzara las operaciones en el área y adoptara medidas de protección para los habitantes del corregimiento.

“Es la misma situación de siempre”

Martínez aseguró que el ataque evidencia que la crisis de seguridad en Briceño continúa sin una solución de fondo, pese a los reiterados llamados de la administración departamental al Gobierno Nacional.

“Es la misma situación de siempre. Enfrentamiento tras enfrentamiento, desplazamiento, confinamiento, amenazas, homicidios y todo sigue igual”, afirmó.

El secretario reiteró que la Gobernación ha solicitado en repetidas oportunidades el desarrollo de una operación sostenida que permita recuperar el control del territorio y neutralizar a los cabecillas de las organizaciones armadas ilegales que se disputan el corredor.

“Le hemos pedido a la Fuerza Pública y de manera vehemente al Gobierno Nacional que allí tenemos que hacer rápidamente una operación sostenida y permanente, una fuerza que pueda de una vez por todas solucionar el problema y capturar o dar de baja a los principales cabecillas de ese grupo armado ilegal”, señaló.

Esperan acciones tras decisión del Consejo de Estado

El funcionario agregó que la Gobernación espera que las medidas ordenadas recientemente por el Consejo de Estado, luego de la acción popular presentada por el departamento para proteger a la población de Briceño, estén acompañadas de una respuesta operacional que permita mejorar las condiciones de seguridad.

“Esperamos que estas medidas que ha decretado el Consejo de Estado tengan dentro del marco también una acción contundente, fuerte, de la Fuerza Pública para poder solucionar el problema”, concluyó.

El ataque ocurrido el lunes dejó una persona herida y provocó el desplazamiento de cerca de 90 campesinos de 30 familias, quienes abandonaron el corregimiento Las Auras tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc, en los que fueron utilizados drones cargados con explosivos que impactaron el caserío.