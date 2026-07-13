Nueva masacre en Cauca: tres personas fueron asesinadas en el municipio de Almaguer. Foto de referencia: Getty Images

Almaguer, Cauca.| Tres personas fueron asesinadas en el municipio de Almaguer, en el sur del departamento, en un nuevo hecho de violencia en esta zona del Macizo Colombiano.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los cuerpos de las víctimas fueron hallados en distintos puntos del municipio: dos de ellos en cercanías de la cabecera municipal y el tercero en el sector de La Parada, sobre la vía que conduce hacia el municipio de Bolívar, Cauca.

Los tres hombres presentaban múltiples impactos por arma de fuego y signos de tortura.

De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como Luis Alberto Barrera, Haider Areli Satizabal y Carlos Eduardo Cerón. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Leonardo González, coordinador de Indepaz, rechazó este hecho y recordó que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para este municipio, como la AT 020 de 2022 y su informe de seguimiento 013 de 2026, en las que advierte el riesgo para la población civil en Almaguer por la presencia y disputa de grupos armados ilegales, situación que mantiene en zozobra a la población.

En esta zona tienen injerencia los frentes Carlos Patiño y Andrés Patiño, de las disidencias de las Farc de alias “Iván Mordisco”, y facciones del ELN, que se disputan el control del territorio y las economías ilícitas en el Macizo Colombiano.

Con este hecho, ya son 71 las masacres registradas en el país en lo que va de 2026, doce de ellas en el departamento del Cauca.