El Ejército capturó a alias ‘Yorcín’ figura clave de las redes de apoyo de las disidencias en Cauca

Tras labores de inteligencia el implicado fue capturado en el norte del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Santanrder de Quilichao - Cauca

Alias ‘Yorcín’ fue capturado en el norte del Cauca. El Ejército Nacional tras labores de inteligencia logró ubicar al señalado dinamizador del delito y pieza clave de las disidencias de las Farc en el municipio de Santander de Quilichao.

Entre otras conductas punibles el delincuente es señalado del asesinato del líder comunal Marbin Romero perpetrado en el 2025.

Además, ‘Yorcín’ tenía una trayectoria criminal superior a los ocho años, lideraba el grupo delincuencial ‘Los Puma’ y, al parecer, articulaba bandas delincuenciales al servicio de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Las autoridades explicaron que la injerencia delictiva del detenido se circunscribía en el norte del Cauca, particularmente en los municipios de Puerto Tejada, Villa Rica y Santander de Quilichao en “acciones de narcotráfico, extorsiones y homicidios selectivos”.

La Fiscalía avanza en investigaciones que podrían determinar la participación del cabecilla en el asesinato de varios líderes sociales. Por ahora ‘Yorcín’ quedó a disposición de la autoridad competente por delitos de homicidio agravado, tortura y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas.

Con el operativo desarrollado entre las tropas de la Brigada 29 y la Policía Nacional se afectan los eslabones logísticos para financiar acciones criminales de las estructuras armadas de las disidencias en el norte del Cauca.