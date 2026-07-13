Alerta en Cauca por el secuestro de dos mujeres comerciantes en menos de 24 horas

En alerta se encuentran las autoridades en el Cauca tras el secuestro de dos mujeres comerciantes en hechos registrados en menos de 24 horas en El Tambo y Timbío, Cauca.

Los hechos generan preocupación en el departamento, mientras las familias de las víctimas piden respeto por sus vidas y esperan su regreso a casa. Hasta el momento, ningún grupo armado se ha atribuido estos hechos.

Secuestro de comerciante en El Tambo encendió las alertas

El primer caso ocurrió en el corregimiento de Piagua, zona rural de El Tambo, donde sujetos armados ingresaron a un establecimiento comercial y se llevaron a la fuerza a Zulandi Mambuscay, una reconocida estilista y comerciante de la región.

Según las autoridades, la mujer se encontraba en un establecimiento de comidas junto a su pareja cuando fue abordada por hombres armados. Durante el hecho, su acompañante resultó herido con arma de fuego.

El personero municipal de El Tambo, Luis Fernando Vergara, rechazó lo ocurrido y aseguró que este caso genera preocupación en la comunidad, luego de un periodo de tranquilidad en el municipio.

“Una vez se conoció esta situación, las autoridades se pusieron al tanto y las comunidades también. Es un hecho que rechazamos totalmente porque pone en riesgo la vida de esta joven comerciante y la tranquilidad que veníamos llevando hace un tiempo”, señaló.

La familia de Zulandi Mambuscay pidió a quienes la tienen en su poder respetar su vida y garantizar su regreso a casa. Además, en El Tambo fue convocada una jornada de velatón como muestra de solidaridad y para pedir por su liberación.

Otro caso de secuestro fue reportado entre Popayán y Timbío

Mientras continúan las labores de búsqueda de Zulandi Mambuscay, las autoridades reportaron un segundo caso de secuestro en un establecimiento comercial ubicado sobre la vía que comunica a Popayán con Timbío.

De manera preliminar se conoció que la víctima fue identificada como Sonia Sarmiento, propietaria del establecimiento comercial.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Popayán, varios hombres armados llegaron al lugar, intimidaron a las personas presentes, hurtaron dinero en efectivo y posteriormente obligaron a la mujer a abordar un vehículo en el que huyeron.

La institución informó que se adelantan labores investigativas y operativas para ubicar a la comerciante, establecer las circunstancias del caso e identificar a los responsables.

Por su parte, la Alcaldía de Timbío rechazó lo ocurrido y señaló que mantiene articulación con las autoridades para acompañar las investigaciones y brindar apoyo a la familia afectada.

Ejército frustró intento de secuestro en la vía Panamericana

Estos hechos se suman al intento de secuestro de cinco personas registrado en la vía Panamericana, en el municipio de Rosas, donde tropas del Ejército Nacional lograron frustrar la acción criminal.

Según la Brigada 29, los militares reaccionaron tras un llamado de auxilio de las víctimas y lograron ponerlas a salvo luego de un enfrentamiento con los responsables.

Las autoridades mantienen los operativos con apoyo del Gaula Militar y Gaula Policía para ubicar a las dos comerciantes secuestradas y establecer si los casos ocurridos en El Tambo y Timbío tienen algún tipo de relación.

Mientras avanzan las investigaciones, en el Cauca crece la preocupación por hechos que afectan la libertad de sus habitantes.