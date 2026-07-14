Cerca de 8.300 familias están damnificadas por las lluvias en Casanare: Gestión del Riesgo

Cerca de 7.000 familias han resultado afectadas como consecuencia de la temporada de lluvias en el departamento de Casanare. La emergencia llevó a las autoridades a declarar la calamidad pública mientras avanzan las labores de atención humanitaria y la evaluación de daños.

El municipio más golpeado ha sido San Luis de Palenque, donde el desbordamiento del río Pauto dejó cerca del 90 % del casco urbano bajo el agua.

Actualmente, 13 municipios están en emergencia y 51 vías del departamento permanecen bloqueadas o destruidas.

En 6AM W de Caracol Radio habló Wilson Eduardo Porras, director de Gestión del Riesgo en Casanare, sobre la emergencia.

¿Cuál es el balance?

“El departamento de Casanare se encuentra con una declaratoria de calamidad desde el día 10 de julio debido a todas las afectaciones que hemos tenido por la temporada invernal, donde ya llevamos cerca de 8.308 familias damnificadas en el departamento. 16 de los 19 municipios están ya con afectaciones. Hemos perdido puentes, hemos perdido vías. Afortunadamente hay que decirlo que no tenemos víctimas que lamentar, pero sí en animales llevamos cerca de 18.000 afectaciones, más de 67.000 hectáreas de cultivos, que es un fuerte en el departamento de Casanare, y 6.491 viviendas afectadas entre parciales totalmente”.

¿Qué se tiene previsto para hoy?

El director de Gestión del Riesgo en Casanare indicó que, “hemos iniciado una vez superada parte de la emergencia, que era toda la evacuación y poner a salvo a las distintas personas que desafortunadamente tuvieron inundaciones, iniciamos ya desde el día de ayer la entrega de esas ayudas humanitarias, de esa primera ayuda de respuesta rápida por parte de la gobernación de Casanare, donde hemos llegado ya a varios municipios”.

Ya se ha activado la capacidad de la gobernación donde se está desplazando maquinaria para poder llegar rápidamente y en las zonas donde no hay acceso por tierra se hará por medio de un helicóptero.

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