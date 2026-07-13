Ejército y FAC evacúan familias y animales afectados por inundaciones en Casanare

En medio de la emergencia por lluvias en Casanare, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana continúan apoyando las labores de evacuación de familias y animales afectados por las inundaciones en diferentes municipios del departamento.

Las operaciones se concentran principalmente en San Luis de Palenque y Trinidad, donde tropas de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres fueron desplegadas en cinco frentes de trabajo para apoyar rescates, evacuaciones y asistencia humanitaria.

En San Luis de Palenque, uno de los municipios más afectados por el aumento del nivel de las aguas, los soldados han adelantado labores de rescate y evacuación de personas que se encontraban en situación de riesgo.

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De acuerdo con el reporte, hasta el momento han sido puestas a salvo 15 personas en ese municipio.

En Trinidad, las tropas adelantan labores de evacuación en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.

La Fuerza Pública también ha apoyado la evacuación de animales en zonas rurales golpeadas por la emergencia, mientras se mantiene la coordinación con Bomberos, Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

En medio de la emergencia, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias, con beneficio para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua.

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La Gobernación de Casanare, por su parte, mantiene las caravanas con ayudas humanitarias para las familias damnificadas por la ola invernal. Según el reporte oficial, estas jornadas han beneficiado a más de 2.300 familias en diferentes municipios del departamento.

Las ayudas han llegado a comunidades de Maní, Paz de Ariporo, Pore, Villanueva, Monterrey, Sabanalarga, Támara, Nunchía, Yopal, Trinidad, Hato Corozal, San Luis de Palenque y Orocué.

Desde el Puesto de Mando Unificado se mantienen las coordinaciones para ampliar la atención, evaluar daños y continuar con las evacuaciones y la entrega de asistencia humanitaria a las comunidades más afectadas.