Más de 1.500 familias afectadas por las lluvias en Boyacá: Cubará recibe ayudas por aire

En el sector de Caño Negro, límites entre Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca), trabaja la maquinaria amarilla para poder habilitar la vía / Foto: Alcaldía de Cubará

Cubará

La temporada de lluvias continúa dejando graves afectaciones en Boyacá. De acuerdo con el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, José Ubaldo Castro, cerca de 1.500 familias han resultado damnificadas en diferentes municipios del departamento, mientras avanzan las labores de atención y entrega de ayudas humanitarias.

El funcionario explicó que uno de los casos más críticos es el de Cubará, donde entre 200 y 300 familias permanecen afectadas por las inundaciones y el aislamiento vial.

“En este momento ya tenemos un aproximado de 1.500 familias damnificadas en todo el departamento de Boyacá. Solamente en Cubará estamos hablando de alrededor de 200 a 300 familias”, afirmó Castro.

Ante la imposibilidad de acceder por carretera al municipio de Cubará, la Gobernación de Boyacá, con apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Defensa, puso en marcha un operativo especial para transportar ayudas humanitarias por vía aérea.

Los suministros son trasladados desde Tunja hasta Yopal (Casanare) y, posteriormente, enviados en helicóptero hacia Cubará.

“No hay ninguna otra opción para movilizar estas ayudas. Gracias al apoyo de las entidades nacionales estamos despachando la asistencia humanitaria por vía aérea hacia Cubará”, señaló el director de Gestión del Riesgo.

Castro destacó que la administración departamental ha mantenido un trabajo permanente con las alcaldías para atender las emergencias.

“Los municipios no se han sentido solos; hemos estado acompañando a los alcaldes y a las comunidades, dando respuesta a las situaciones que se han presentado”, aseguró.

Según el balance oficial, Güicán de la Sierra es el municipio con la mayor afectación por las crecientes de los ríos provenientes de la Sierra Nevada del Cocuy.

“Tenemos reporte de aproximadamente 18 puentes, entre vehiculares y peatonales, que fueron colapsados por las crecientes”, indicó Castro.

Después de Güicán, el municipio con mayores afectaciones es Cubará, debido a las inundaciones y a la pérdida de la conectividad terrestre.

La emergencia también ha impactado a Panqueba, Pisba, Paya, Labranzagrande, Chita, Jericó, Guacamayas, El Espino y Chiscas, entre otros, para un total cercano a 30 municipios afectados durante la última semana por las intensas precipitaciones.

La Unidad de Gestión del Riesgo informó que continuará desplegando equipos técnicos y ayuda humanitaria en las zonas afectadas, mientras se realizan evaluaciones de daños y se adelantan acciones para restablecer la movilidad y atender a las familias damnificadas.

“Seguiremos acompañando y haciendo presencia con soluciones en el territorio”, enfatizó José Ubaldo Castro.

Con el fin de abrir pasos en la provincia de Gutiérrez en Boyacá, la Gobernación envió maquinaria amarilla a varios municipios / Foto: Gobernación de Boyacá Ampliar Con el fin de abrir pasos en la provincia de Gutiérrez en Boyacá, la Gobernación envió maquinaria amarilla a varios municipios / Foto: Gobernación de Boyacá Cerrar