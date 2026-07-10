El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Lluvias en Arauca: 5.000 familias damnificadas y se evalúa un cordón humanitario con Venezuela

Las fuertes lluvias y las crecientes súbitas han provocado una situación de calamidad sin precedentes en el departamento de Arauca, dejando a la región incomunicada por vía terrestre con el resto del país.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el gobernador de Arauca, Renson Martínez, describió el panorama como una crisis que se había visto en los últimos 60 años, la cual mantiene bloqueadas las rutas hacia Norte de Santander, Santander, Casanare y la ciudad de Bogotá.

Pérdida de conectividad en cuatro puntos críticos

De acuerdo con el gobernador, la pérdida de conectividad se concentra en cuatro puntos críticos. En primer lugar, mencionó la vía de La Soberanía, que conecta a Arauca con Pamplona, Cúcuta y Bucaramanga. En segundo lugar, la ruta de los Libertadores, que comunica al departamento a través de Tame con Socha (Boyacá).

Asimismo, la vía nacional Fortul-Tame se encuentra cerrada debido a la afectación de un puente y una vía de segundo orden que comunica con los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo también registra daños a la altura del río Tame.

“Es decir, que tenemos una falta de comunicación entre los siete municipios del departamento y también una falta de comunicación con el interior del país, una situación sin precedentes en estos últimos 60 años. Señor gobernador, exactamente están afectados hoy cuatro departamentos y qué contingencia se va a generar para atender esta situación de emergencia vial", añadió.

Según comentó el gobernador Martínez, esta situación interrumpe el flujo de camiones cargados de víveres que diariamente abastecen a centros de abasto en Santander.

Frente a esto, el mandatario regional aseguró que se han registrado cerca de 5.000 familias damnificadas en el departamento. La situación más crítica la atraviesa el municipio fronterizo de Arauquita.

“En un 70% se encuentra hoy inundada el área urbana, es decir, que tenemos alrededor de 4000 familias damnificadas y unas 1000 familias de la zona rural de los demás municipios que hoy se encuentran damnificadas”, indicó.

Para hacer frente a la emergencia, el gobernador confirmó que han comenzado a declarar la calamidad pública a nivel local y la gobernación se encuentra en proceso de declararla en orden departamental.

Agregó que se ha solicitado la intervención urgente del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), el Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) para habilitar pasos transitorios o definitivos en las vías nacionales.

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio: