Ejército y Policía Nacional capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena/ Ejército

Magdalena

Tropas del Batallón de Infantería Mediano N.º 5 General José María Córdova, de la Primera División del Ejército Nacional, y la Policía Nacional, mediante labores de inteligencia, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado, GAO, Clan del Golfo.

Entre los capturados destaca la detención de alias Terry, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la comisión de seguridad personal de alias Richard, este último considerado el principal cabecilla de la Subestructura Sergio Antonio Carrascal Gómez, del mencionado grupo criminal.

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Durante el desarrollo de la operación militar y policial, a los capturados les fue hallado una motocicleta, un arma de fuego tipo glock, un proveedor, munición y un radio de comunicación.

Estas personas y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.