Jhon Lucumí despierta el interés de la Premier League y su salida del Bologna toma fuerza

Jhon Lucumí continúa consolidándose como uno de los defensores colombianos con mayor proyección en el fútbol europeo. Luego de su destacada participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, el zaguero de 28 años volvió a captar la atención de varios equipos de la Premier League, lo que podría abrirle la puerta a un nuevo desafío en una de las ligas más competitivas del mundo.

El central disfruta actualmente de su periodo de vacaciones tras disputar los cinco encuentros de Colombia en la Copa del Mundo, torneo en el que fue una de las piezas más importantes de la defensa nacional. Su rendimiento no pasó desapercibido y terminó ubicado entre los jugadores con mejores registros defensivos de la competición, fortaleciendo aún más su valor en el mercado internacional.

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Aunque mantiene contrato con el Bologna hasta junio de 2027, el panorama parece diferente al de temporadas anteriores. El club italiano ya sabe que será complicado retener al colombiano si llega una oferta que cumpla con sus expectativas económicas, especialmente después del crecimiento futbolístico que ha mostrado durante las últimas campañas en la Serie A y en competiciones europeas.

Durante este mercado también se ha hablado de un posible interés de otros grandes equipos del fútbol italiano. La Juventus habría presentado una propuesta cercana a los 15 o 18 millones de euros, aunque esa cifra no alcanzó las pretensiones del Bologna, que considera que el defensor tiene un valor superior. Mientras tanto, otro de los gigantes del país habría puesto su atención en alternativas diferentes para reforzar su línea defensiva.

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Sin embargo, el escenario que toma mayor fuerza vuelve a ser Inglaterra. Varios medios europeos aseguran que el Sunderland, equipo que ya había intentado ficharlo en un mercado anterior con una importante oferta, estaría dispuesto a realizar un nuevo intento para convencer tanto al jugador como al Bologna. A esa lista también se sumarían el Nottingham Forest y el Bournemouth , clubes que buscan reforzar su defensa con un futbolista de experiencia internacional y buen presente.

La trayectoria de Lucumí en el Bologna respalda el interés que ha despertado. Desde su llegada al fútbol italiano se ha convertido en un jugador fundamental del equipo, acumulando más de 150 partidos oficiales, la mayoría de ellos como titular. Además, dejó su nombre en la historia de la institución al marcar el primer gol del club en la UEFA Champions League, un hecho que aumentó su reconocimiento entre la afición.

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Por ahora no existe una negociación cerrada, pero todo indica que el futuro de Jhon Lucumí será uno de los temas a seguir durante las próximas semanas del mercado europeo. Si alguno de los clubes interesados presenta una propuesta que satisfaga las exigencias del Bologna, el defensor colombiano podría dar el esperado salto a la Premier League y asumir un nuevo reto en su carrera, justo después de consolidarse como uno de los referentes de la Selección Colombia en el Mundial de 2026.