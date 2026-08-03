Château Miraval: El viñedo de Brad Pitt y Angelina Jolie que corre peligro

Los bomberos contienen por ahora las llamas cerca del Château Miraval, en medio de la peor temporada de incendios en Francia en dos décadas. Foto: Getty Images/Canva

Un incendio forestal que avanza por el sureste de Francia pone en riesgo el Château Miraval, la propiedad que Brad Pitt y Angelina Jolie disputan ante los tribunales desde hace años. Fotografías aéreas obtenidas el viernes 31 de julio muestran densas columnas de humo sobre los viñedos y campos del dominio, aunque la finca permanece intacta hasta el momento.

Imagenes aereas tomadas por TMZ muestran que el viñedo corre peligro debido a las llamas. Foto: TMZ Ampliar Imagenes aereas tomadas por TMZ muestran que el viñedo corre peligro debido a las llamas. Foto: TMZ Cerrar

Los bomberos combaten el fuego con helicópteros y camiones cisterna, y utilizan el lago privado de la propiedad como fuente de agua. Las llamas han sido contenidas por ahora, aunque la cercanía del fuego mantiene la situación bajo vigilancia estrecha.

Francia atraviesa su peor temporada de incendios en dos décadas, y la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, donde se ubica el château, es una de las más afectadas. En ese mismo contexto, George Clooney y su esposa Amal anunciaron la evacuación de su residencia en Brignoles, donde viven con sus hijos gemelos.

La amenaza del fuego llega en un momento de alta actividad judicial entre Pitt y Jolie. El litigio se inició en febrero de 2022, cuando Pitt demandó a Jolie por la venta de su participación en el château sin su consentimiento, en presunta violación de un acuerdo previo. Pitt reclamó 35 millones de dólares en daños y perjuicios, mientras que Jolie presentó una contrademanda en la que acusó a su exesposo de librar una “guerra vengativa” en su contra desde que ella solicitó el divorcio en 2016.

El proceso sumó nuevos capítulos en los últimos meses. En junio, un tribunal superior de California autorizó a Pitt a interrogar bajo juramento a miembros del Stoli Group, la compañía que compró la participación de Jolie en la bodega.

Los incendios forestales en Francia amenazan el viñedo que Brad Pitt y Angelina Jolie disputan en los tribunales, Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Los incendios forestales en Francia amenazan el viñedo que Brad Pitt y Angelina Jolie disputan en los tribunales, Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Ese mismo mes, la actriz se opuso a entregar años de sus registros financieros, mientras que los abogados de Pitt argumentaron que ella había hecho relevante su situación económica al alegar que necesitaba “independencia financiera” para justificar la venta. Los abogados de Jolie respondieron que el problema no era si necesitaba el dinero, sino que buscaba desligar su vida y sus finanzas de su exmarido.

Pitt y Jolie cerraron su divorcio en diciembre de 2024, pero el litigio por el Château Miraval sigue activo. La propiedad, uno de los viñedos más reconocidos de Provenza, fue el escenario de la boda de la pareja en 2014.