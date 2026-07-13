XM advierte posible presión sobre el sistema eléctrico por fenómeno de El Niño

El sistema eléctrico colombiano enfrenta un panorama desafiante para los próximos meses. En su más reciente Boletín Energético, XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), advirtió que la combinación de un posible fenómeno de El Niño muy fuerte, el crecimiento del consumo de energía y el retraso en la entrada de nuevos proyectos aumenta la presión sobre la operación del sistema.

De acuerdo con el informe, existe un 100 % de probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño y una probabilidad del 81 % de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año, un escenario que implicaría menores aportes hídricos, temperaturas más altas y una mayor demanda de electricidad.

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A esto se suma que la demanda de energía continúa creciendo. En julio registra una variación de 6,28 % frente al mismo mes de 2025, con máximos históricos de consumo que ya alcanzan los 262,65 GWh por día y una demanda máxima de 12.475 MW.

Riesgos para la operación

El boletín identifica varios riesgos que podrían afectar la confiabilidad del sistema eléctrico en los próximos meses. Entre ellos figuran un posible déficit de potencia para atender la demanda nacional durante el verano 2026-2027, riesgos de suministro en el área Oriental por mantenimientos de centrales de generación, vulnerabilidades en la región Caribe y mayores costos para el mercado eléctrico por la necesidad de utilizar con mayor frecuencia las plantas térmicas.

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XM también advierte que, en escenarios hidrológicos adversos, los principales embalses del país podrían operar por debajo de sus mínimos históricos, mientras que el parque termoeléctrico tendría que funcionar de manera continua durante más de diez meses, una condición que, según el informe, no se ha registrado anteriormente.