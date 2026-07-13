EE.UU. lanza ataques contra Irán por tercera noche, afirma el Comando Central

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que las fuerzas estadounidenses iniciaron una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente, Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer “un alto costo” a Teherán.

Según informó el Centcom en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado “muy duro” esta misma noche.

Previamente, Trump durante una entrevista en el programa del comentarista conservador Hugh Hewitt indicó que esta noche y mañana golpearían “muy duro” a Irán.

Aunque el republicano había evitado inicialmente hablar de posibles objetivos militares de la nueva ola de ataques, al ser cuestionado por el entrevistador dejó ver que existía una posibilidad de atacar una zona céntrica de Irán donde se presume que podría existir una cuarta instalación nuclear.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.