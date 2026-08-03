Más de 120.000 evacuados por fuertes lluvias en el centro de China

Entre el pasado jueves y este lunes, las autoridades provinciales organizaron la evacuación preventiva de 87.987 personas, informó la televisión estatal CCTV citando al Departamento de Gestión de Emergencias de Shaanxi, que cuenta con unos 39 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de Bielorrusia.

Solo entre la mañana local del domingo y la de este lunes, la provincia añadió 18.063 personas evacuadas, dentro de las medidas adoptadas ante el riesgo de crecidas, inundaciones y otros desastres asociados a las lluvias.

A esta cifra se sumaron este lunes otras 40.249 personas evacuadas en 20 ciudades de Sichuan como medida preventiva ante las lluvias torrenciales, que provocaron ocho desastres geológicos en localidades como Yibin, Ziyang, Meishan y Guangyuan, aunque no se han notificado víctimas.

Las precipitaciones afectaron durante las últimas 24 horas a gran parte del centro y el sur del país asiático, con lluvias fuertes o torrenciales en numerosas provincias y acumulados superiores a 100 milímetros.

El Ministerio de Recursos Hídricos informó hoy de que 18 ríos en distintas partes del país mantenían niveles superiores a los de alerta, entre ellos cursos fluviales de Heilongjiang, Mongolia Interior, Hebei y Yunnan.

El organismo advirtió además del riesgo de nuevas crecidas entre el 3 y el 5 de agosto, con especial atención a pequeños y medianos ríos de Shaanxi, Sichuan y Chongqing.

El Centro Meteorológico Nacional mantenía este lunes una alerta naranja por lluvias intensas, con previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en varias zonas del país y acumulados locales de hasta 260 milímetros, mientras que el Ministerio de Recursos Hídricos mantenía alertas por inundaciones y riesgo de riadas en zonas como el centro de Chongqing.

El episodio se suma a un verano de elevada presión meteorológica en China, donde en las últimas semanas el paso de varios tifones, las lluvias torrenciales en el sur y el centro del país y los deslizamientos de tierra en zonas montañosas han dejado decenas de muertos, miles de desplazados preventivos y daños en infraestructuras, viviendas y redes de transporte en varias provincias.

Las autoridades también pidieron atención esta semana a la evolución del tifón Dolphin, aún lejos de las aguas chinas pero con una trayectoria posterior incierta hacia el entorno marítimo oriental del país.