Ataques entre Ucrania y Rusia dejaron 13 muertos: Autoridades reportaron aumento en los bombardeos

Ataques con misiles de larga distancia entre Rusia y Ucrania dejaron 21 muertos: Getty Images. / Eduardo R

Ataques ucranianos causaron diez muertos en zonas turísticas -la península de Crimea anexionada por Rusia y la región de Krasnodar (sur)-, mientras que un ataque de Moscú contra Ucrania mató a tres personas, informaron el lunes las autoridades de ambos países.

Seis personas, incluidos tres niños, murieron y alrededor de otras cuarenta resultaron heridas por la caída de un dron ucraniano en Arjipo-Ósipovka, en la costa del mar Negro, según el último saldo del gobernador regional de Krasnodar, Veniamin Kondratiev.

“Lo que ocurrió hoy es un ataque deliberado del régimen de Kiev contra la población civil, que no tiene ningún vínculo con la infraestructura militar”, afirmó Kondratiev en Telegram.

Un video publicado en las redes sociales, cuya autenticidad no ha podido ser verificada por la AFP, muestra un dron estrellándose en una playa concurrida ante la mirada de los turistas.

Otras cuatro personas murieron en Crimea, indicó en Telegram el jefe de las autoridades locales nombrado por Moscú, Serguéi Axiónov, sin precisar dónde tuvo lugar este ataque.

Crimea, península anexionada por Rusia en 2014, suele ser el objetivo de ataques ucranianos.

En el centro de Ucrania, un ataque ruso dejó tres muertos cerca de Krivói Rog, dijo el jefe de la administración militar regional, Oleksandre Ganja.

“Se declaró un incendio en el lugar. Una gasolinera y varios coches sufrieron graves destrozos”, afirmó.

Los bombardeos han aumentado en intensidad en los últimos meses en ambos lados del frente, con un número creciente de víctimas civiles, más de cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania.

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