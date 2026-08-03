Incendios avanzan en Atenas: 12.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido afectadas

Los incendios que arrasan desde hace cuatro días la región de Atenas seguían suponiendo una amenaza este lunes 3 de agosto, pese a la disminución de las ráfagas de viento y la intervención de una decena de aviones cisterna.

Aunque los bomberos señalaron una ligera mejora de la situación el lunes por la mañana, el alcalde de la ciudad de Megara -a unos 30 km al oeste de la capital y uno de los principales frentes de estos incendios- informó de un “reavivamiento del fuego que se produjo por la tarde”.

“Pese a que el viento ha amainado en la región, en Kandyli sigue habiendo ráfagas y corrientes que se generan a partir del aire caliente que asciende, y se observa un reavivamiento del fuego”, indicó a la AFP Panagiotis Margetis.

Los focos principales se encuentran en las localidades de Kandyli y Agia Skepi, a 50 km al noroeste de Atenas.

Pero “el fuego cambia constantemente de dirección” y se está acercando a la zona industrial de Megara, lo cual es “muy peligroso”, añadió el alcalde en la cadena pública Ertnews.

La oficina de prensa de los bomberos confirmó el lunes por la tarde a la AFP que “el incendio se ha intensificado”. Sin embargo, “es normal, ya que aún hay focos activos”, matizó la misma fuente.

“Una de las peores crisis”

Afectada cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

Pero en una semana, más de 12.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han ardido en este país que, al igual que todo el litoral mediterráneo, se ha visto duramente afectado por la crisis climática, según datos publicados por medios que citan un análisis del programa europeo Copernicus.

Ante el recrudecimiento de las llamas cerca de Megara, que cuenta con más de 20.000 habitantes y es una de las ciudades industriales del oeste de Atenas, los bomberos siguen “en alerta”.

Gracias a la disminución de los vientos, que llegaron a superar los 100 km/h en los últimos días, trece aviones cisterna pudieron despegar temprano el lunes para apoyar a los 12 helicópteros y a los 450 efectivos desplegados en el terreno.

“Diría que se trata sin duda de una de las peores crisis relacionadas con los incendios a las que nos hemos tenido que enfrentar en los últimos 8 o 10 años”, declaró a la AFP Théodore Giannaros, investigador del Observatorio Nacional Griego.

Y el aumento de las temperaturas previsto para el miércoles (hasta los 37º C) podría complicar la situación.

“Los combustibles se secarán aún más rápidamente” y “esto los hará más inflamables”, advirtió Giannaros.

“Inaceptable”

Los habitantes no dan crédito a la magnitud de la catástrofe, que ha afectado a zonas forestales y agrícolas, sobre todo a olivares.

Hasta la fecha, muy pocas viviendas han resultado quemadas, según constataron los fotógrafos de la AFP, y el fuego ha destruido principalmente la vegetación de las laderas de las montañas.

“Es un desastre total, lo que ha pasado es inaceptable”, declaró a la AFP Konstantinos Makrinoris, exalcalde de la ciudad de Vilia, cerca de Porto Germeno, una localidad a orillas del golfo de Corinto a la que muchos atenienses van a veranear.

“El fuego ha logrado recorrer 45 km hasta aquí desde el lugar donde inicialmente comenzó”, precisó.

Un fotógrafo de la AFP vio columnas de humo elevarse sobre el flanco de una montaña y sobre algunos olivares, pero la situación es incomparable con la de la víspera, cuando los vientos avivaban las llamas.

El fuego se cobró varias víctimas en Grecia: tres bomberos murieron la semana pasada y un piloto y el copiloto de un helicóptero este domingo al chocar contra otro aparato mientras intentaban apagar el fuego en los alrededores de Psatha.

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