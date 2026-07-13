Personero de Cali pide celeridad en investigación por crimen de hijo de exalcalde de Guachené

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images / gorodenkoff

Cali

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, hizo un llamado a las autoridades para que adelanten una investigación pronta, rigurosa y eficaz por el asesinato de Ciro David Paz Banguero, abogado, contratista de la Agencia Nacional de Tierras e hijo del fallecido exalcalde y cofundador del municipio de Guachené, Francisco José “Pacho” Paz Zapata.

“Hago un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación que permita esclarecer lo ocurrido e identificar y judicializar a los responsables, garantizando el derecho de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación”, señaló.

De acuerdo con información preliminar, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio 12 de Octubre, en el oriente de la capital vallecaucana, donde la víctima compartía en una fiesta familiar.

Las autoridades señalan que un hombre ingresó al lugar, le disparó y huyó. Paz Banguero, de 31 años, fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Mendoza rechazó los hechos de violencia que continúan cobrando vidas en la ciudad y advirtió que estos no pueden convertirse en una realidad cotidiana ni quedar en la impunidad.