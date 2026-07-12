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12 jul 2026 Actualizado 21:57

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Procuraduría formuló cargos al exalcalde de Yotoco, Valle, por omitir publicación de información

Según el ente de control, la información no habría sido cargada en el aplicativo de Integridad Pública, como lo exige la Ley 2013 de 2019.

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Yotoco, Valle del Cauca

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el exalcalde de Yotoco, Valle del Cauca, Jorge Humberto Tascón Ospina, quien ejerció como mandatario entre 2020 y 2023, por presuntamente omitir la publicación de su declaración de bienes y rentas, el registro de conflicto de intereses y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

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Según el ente de control, la información no habría sido cargada en el aplicativo de Integridad Pública, como lo exige la Ley 2013 de 2019.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga indicó que la presunta omisión se habría mantenido durante el periodo de gobierno del exfuncionario.

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La conducta fue calificada provisionalmente como una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima.

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