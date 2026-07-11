Alertan un aumento significativo del nivel del mar en el Pacífico colombiano
Entre el 13 y el 21 de julio habrá marea de sizigia.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, alerta a las comunidades costeras de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, autoridades territoriales y gremio marítimo, que entre el lunes 13 de julio y el martes 21 de julio de 2026, se prevé un aumento significativo del nivel del mar en el Pacífico colombiano.
Este comportamiento está asociado a la fase de luna nueva, la cual genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja, caracterizado por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar.
La interacción de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar inundaciones en algunos sectores costeros del litoral Pacífico, especialmente en áreas cercanas a: Bahía Solano, Guapi, Juanchaco en Buenaventura, y Tumaco.
El día de mayor incidencia será el viernes 17 de julio, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar, así:
- Tumaco: hasta 3,95 m en alta mar (06:08 a.m. hora estimada)
- Bahía Solano: hasta 4,02 m en alta mar (05:34 a.m. hora estimada)
- Buenaventura: hasta 4,88 m en alta mar (06:24 a.m. hora estimada)
Durante la marea descendente o vaciante, podrían presentarse condiciones de riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y actividades turísticas en playa.
Juan Carlos Díaz
Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...