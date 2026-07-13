Cayó alias ‘El Indio’, presunto cabecilla disidente señalado por homicidios de comuneros indígenas

En el procedimiento también fue capturado alias ‘J’, otro presunto integrante del Frente 57. Foto: Gaula Militar Valle.

Florida

En la urbanización Molinos del Viento, en el municipio de Florida, Valle del Cauca, tropas del Gaula Militar Valle, en coordinación con el CTI de la fiscalía general de la Nación, capturaron a alias ‘El Indio’, señalado por las autoridades como cabecilla disidente de las FARC.

De acuerdo con la investigación, este hombre de 42 años, inicialmente hizo parte de la estructura Dagoberto Ramos y posteriormente se integró al Frente 57, donde ejercía injerencia en los municipios de Miranda y Corinto, Cauca.

Alias ‘El Indio’ es señalado por las autoridades de participar en el asesinato de cinco comuneros indígenas del resguardo Canoas, entre ellos dos menores de edad, así como del indígena Elbar Augusto Guetio, hechos ocurridos en 2023.

Durante el operativo fueron incautados un fusil, cuatro pistolas, 237 cartuchos de diferentes calibres, cinco proveedores, un silenciador, una mira telescópica, un dron, dos teléfonos celulares, tres motocicletas, además de panfletos extorsivos y otros elementos que, según el Ejército, eran utilizados por esta estructura ilegal.

En el procedimiento también fue capturado alias ‘J’, otro presunto integrante del Frente 57. Los dos capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial.