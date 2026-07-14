Egan Bernal sufre en la montaña y sale del top 10: Clasificación general del Tour de Francia 2026

Harold Tejada fue uno de los grandes protagonistas de la décima etapa del Tour de Francia, tras hacer parte de la fuga que puso a sufrir al pelotón. La jornada después del día de descanso marcó el comienzo de las etapas de montaña, pues contaba con un recorrido de 166.6 kilómetros y un desnivel positivo de más de 3.800 metros.

Durante el día se subieron siete puertos categorizados: cuatro de tercera categoría, uno de segunda categoría y dos de primera categoría. Los dos puertos de primera categoría de esta jornada fueron el Puy Mary, con una distancia de 7,8 kilómetros al 6% de inclinación, y el Col de Pertus, con una distancia de 4,4 kilómetros y una inclinación del 8,5%.

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Resumen de la etapa 10

La carrera comenzó sin grandes movimientos en el pelotón; los velocistas tomaron la cabeza para quedarse con los puntos del sprint intermedio, que fue conquistado por la camiseta verde Max Pedersen, que se quedó con los 25 puntos.

Luego del sprint, el pelotón comenzó el trabajo de cara a la montaña que dominaría el resto de kilómetros. Faltando 112 kilómetros para la meta, se armó la fuga con 32 corredores, donde se encontraban los colombianos del XDS Astana Harold Tejada y Sergio Higuita.

La fuga se redujo a solo dos corredores a falta de 96 kilómetros para la llegada, y se dio tras un ataque del español y corredor del Movistar Team, Javier Romo, al que se sumó Tejada. Los dos corredores se fueron en solitario, pero a poco menos de 80 kilómetros de meta, el corredor del Movistar Team se marcha en solitario, y el colombiano es cazado por el pelotón.

Romo no logró mantenerse en fuga y a falta de 38 kilómetros fue rebasado por el pelotón, en la subida al Puy Mary. El lote fue sorprendido por un ataque en solitario del ecuatoriano Richard Carapaz, que fue neutralizado kilómetros adelante.

Finalmente, como se había pronosticado, Tadej Pogacar atacó al pelotón y llegó en solitario para adjudicarse el triunfo de la décima etapa, su tercera en la ronda francesa. Egan fue el mejor colombiano, perdiendo más de dos minutos con el líder, perdiendo el décimo lugar de la clasificación general.

Clasificación de la Etapa 10

Esta fue la clasificación de la primera etapa de alta montaña del Tour de Francia, en el inicio de la segunda semana de competencia.

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates 03h 58′ 08′' 2. Remco Evenepoel Red Bull - Bora Hansgrohe + 00h 00′ 32′' 3. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 00h 00′ 34′' 15. Egan Bernal Netcompany INEOS + 00h 02′ 53′'

Clasificación general Tour de Francia 2026

Hubo cambios en el top 10 de la carrera, el mexicano Isaac del Toro perdió la tercera posición con el belga Remco Evenepoel, cayendo a la séptima casilla. En cuanto a los colombianos, Egan Bernal salió del Top 10 luego de sufrir en la montaña, cayendo un puesto, mientras que Tejada, que fue protagonista, perdió dos posiciones, pasando del puesto 26 al 28.