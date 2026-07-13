Así le fue a los ciclistas colombianos en esta primera semana del Tour de Francia

Finalizó la primera semana del Tour de Francia 2026 y el balance confirma gran parte de los pronósticos que rodeaban la carrera antes de su inicio. Las altas temperaturas marcaron el desarrollo de las primeras nueve etapas, en las que el pelotón enfrentó un recorrido exigente con los primeros grandes premios de montaña y las primeras diferencias entre los favoritos al título.

Durante esta primera parte de la competencia, los triunfos en los puertos de montaña quedaron en manos de Alex Molenaar, Alex Baudin y el gran favorito Tadej Pogačar, quien volvió a demostrar por qué es uno de los principales candidatos a conquistar el maillot amarillo.

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¿Como le ha ido a los colombianos?

En cuanto a la actuación colombiana, Egan Bernal ha sido el pedalista más destacado. El campeón del Tour de Francia 2019 ocupa la décima posición de la clasificación general, lugar que alcanzó gracias a una sólida presentación en la novena etapa, manteniéndose entre los diez mejores de la carrera.

Detrás de Bernal aparece Harold Tejada, ubicado en la casilla 26, mientras que Sergio Higuita marcha en el puesto 40 y Einer Rubio se encuentra en la posición 48 de la clasificación general. Por su parte, Fernando Gaviria ocupa el lugar 166, lejos de los principales protagonistas del Tour.

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¿Cuando vuelven a correr los ciclistas colombianos?

Tras la jornada de descanso, la competencia regresará este 14 de julio con la disputa de la décima etapa, una exigente fracción de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, coincidiendo con la celebración de la fiesta nacional de Francia.

El recorrido contará con 3.800 metros de desnivel acumulado y siete puertos de montaña categorizados, incluyendo el ascenso al Puy Mary, de primera categoría, una jornada que podría generar importantes movimientos en la clasificación general y poner nuevamente a prueba a los ciclistas colombianos.

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Clasificación general del Tour de Francia 2026