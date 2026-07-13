Inicia la alta montaña en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo se corre la etapa 10? Perfil y recorrido

Luego de que se corrieran 9 etapas de la ‘Grande Boucle’, este lunes 13 de julio se lleva a cabo la primera jornada de descanso para los ciclistas de este Tour de Francia.

Después de la primera semana, el esloveno Tadej Pogacar ya viste el maillot amarillo que lo acredita como líder de la carrera. El podio lo completa el danés Jonas Vingegaard y el mexicano Isaac del Toro; mientras que, por los colombianos, el mejor ubicado es Egan Bernal, que entró al top 10 tras la etapa 9.

Le puede interesar: ¿Escándalo en Inglaterra? Cruce entre Tuchel y Bellingham, previo a la semifinal ante Argentina

Tour de Francia - Etapa 10

Tras este día de descanso, el martes 14 de julio iniciará la segunda semana de la Grande Boucle, donde predominarán las etapas de montaña, con cuatro jornadas y dos etapas de terreno llano.

La décima etapa se correrá el martes 14 de julio entre Aurillac y Le Lioran. Se espera una jornada de alta montaña, con un recorrido de 166.6 kilómetros y un desnivel positivo de más de 3.800 metros, con siete puertos categorizados: cuatro de tercera categoría, uno de segunda categoría y dos de primera categoría.

La alta montaña llegará con los dos puertos de primera categoría de esta jornada; se trata de los puertos de Puy Mary, al kilómetro 135, con una distancia de 7,8 kilómetros al 6% de inclinación, y el Col de Pertus, en el kilómetro 152, que tendrá una distancia de 4,4 kilómetros con una inclinación del 8,5%.

Etapa 10 Tour de Francia - Cortesía Tour de Francia Ampliar Etapa 10 Tour de Francia - Cortesía Tour de Francia Cerrar

El recorrido de la décima etapa comenzará a la 1:00 p.m., hora de Francia, 6 a.m., hora colombiana, y tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

¿Cómo van los colombianos en el Tour de Francia?

Luego de la primera semana, Egan Bernal se posiciona como el mejor de los colombianos, pues logró meterse al décimo puesto de la clasificación general, luego de la etapa 9, a más de nueve minutos de Tadej Pogacar.

Harold Tejada, del XDS Astana, es el segundo mejor ‘escarabajo’, ubicado en el puesto 26 a 22 minutos del líder. Sergio Andrés Higuita, del Astana, está en el puesto 48 a más de una hora y Fernando Gaviria ocupa la posición 166 a más de dos horas.

Vea también: James Rodríguez estaría en carpeta de equipo histórico de Italia: Se mueve el mercado de fichajes

Clasificación general del Tour de Francia

La clasificación general es liderada por Tadej Pogacar del UAE Team Emirates, con un tiempo total de carrera de 32 horas; en el segundo lugar se encuentra el danés del Team Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard, ubicado a 2 minutos y 42 segundos, y el podio lo cierra el mexicano Isaac del Toro a más de tres minutos.