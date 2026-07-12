¡Egan Bernal se mete al top-10 del Tour de Francia! Repase la clasificación general tras la etapa 9

Egan Bernal ha ingresado en el lote de los diez mejores ciclistas del Tour de Francia 2026, luego de correr la novena etapa del certamen. Fue un recorrido de 154.6 kilómetros en los que se impuso el neerlandés Mathieu van der Poel y en el que Egan se mantuvo a la par del pelotón principal.

REVIVA ACÁ LO MEJOR DE LA NOVENA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2026

Van der Poel (Kapellen, 31 años), el rey del ciclocrós con 8 títulos mundiales y uno de los mejores clasicómanos de la historia, estrenó el casillero de su equipo con la que supone su tercera victoria en el Tour. En esta ocasión imponiendo su fuerza bruta por velocidad ante el noruego Tobias Johannessen, el británico Pidcock y el francés Baudin.

El cuarteto esquivó por sólo 6 segundos la persecución del pelotón, en el que viajaban Filippo Ganna y Mads Pedersen, cuyos equipos, Ineos y Lidl, no fueron capaces de echar abajo la fuga. Van der Poel paró el cronómetro en 3h.27.51, a una media de 44,6 km/h.

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“Ha sido un día duro, el comienzo del Tour ha sido difícil para el equipo, pero mantuvimos la cama y hemos dado la vuelta a la situación antes del descanso. Me encontré bien, he sufrido antes, pero voy mejorando”, dijo feliz Van der Poel, quien pronto será padre por primera vez.

Sin novedad en la general. El UAE de Pogacar trabajó para estabilizar la escapada en registros poco preocupantes, pero una vez que cedió el testigo la fuga vio la luz. El esloveno descansará este lunes tranquilamente, con Vingegaard a 2.42 minutos, Del Toro a 3.27, Evenepoel a 3.30, Juan Ayuso mantuvo la quinta plaza a 3.34, Seixas le sigue a 3.55 y Lipowitz a 4.00.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Egan Bernal logró meterse al top-10 de la clasificación general del Tour de Francia, luego de llegar a la par de los líderes en la novena etapa. Lo anterior le permitió ascender una posición y con ello meterse en la décima casilla a poco más de 9 minutos del líder Tadej Pogacar.