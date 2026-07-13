¿Por qué HOY no hay etapa en el Tour de Francia? Estas son las razones

El Tour de Francia 2026 hace una pausa este lunes 13 de julio y, por primera vez desde el inicio de la competencia, no habrá etapa. La razón es que el calendario oficial contempla el primer día de descanso de la carrera, una jornada clave para que los ciclistas recuperen energías después de completar las primeras nueve fracciones, que incluyeron la salida desde Barcelona, el paso por los Pirineos y varios recorridos de gran desgaste físico. El pelotón permanece en la región de Cantal mientras se prepara para afrontar una segunda semana que promete ser decisiva en la lucha por el maillot amarillo.

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Aunque se conoce como “día de descanso”, la actividad dentro de los equipos no se detiene por completo. Los corredores realizan una sesión de entrenamiento suave de entre una y dos horas con el objetivo de mantener activos los músculos y evitar que el cuerpo pierda ritmo antes de regresar a la competencia. Además, los ciclistas cumplen con extensas sesiones de fisioterapia, masajes y revisiones médicas para tratar molestias acumuladas tras más de una semana de carrera. Paralelamente, los mecánicos aprovechan la jornada para desmontar, limpiar y ajustar completamente las bicicletas, dejándolas listas para las exigencias de la alta montaña.

La competencia se reanudará este martes 14 de julio , coincidiendo con la fiesta nacional de Francia, con la décima etapa entre Aurillac y Le Lioran, una fracción que marcará el inicio de una semana determinante para los aspirantes al título. El recorrido presentará nuevas dificultades montañosas que podrían provocar movimientos importantes en la clasificación general.

Así terminaron los colombianos antes del día de descanso

El balance para los colombianos antes del descanso deja un panorama alentador, especialmente por la actuación de Egan Bernal. El corredor del INEOS cruzó la meta de la novena etapa en la casilla 32, a solo seis segundos del vencedor del día, el neerlandés Mathieu van der Poel, resultado que le permitió ascender al décimo lugar de la clasificación general. De esta manera, Bernal se consolidó como el mejor representante nacional y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por los puestos de honor durante las próximas jornadas.

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También dejó una buena impresión Einer Rubio, quien finalizó la etapa 29 junto al grupo de los principales favoritos, igualmente a seis segundos del ganador, demostrando un buen nivel en un recorrido exigente. En contraste, Harold Tejada vivió una jornada complicada al terminar 58°, perdiendo casi diez minutos respecto al vencedor y descendiendo hasta la casilla 26 de la clasificación general, luego de haber estado cerca del top 10 en días anteriores.

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Por su parte, Sergio Higuita concluyó la etapa en el puesto 122 y ocupa la posición 40 en la clasificación acumulada, mientras que Fernando Gaviria terminó muy retrasado, administrando esfuerzos pensando en jornadas más favorables para sus características como velocista. Con este panorama, el ciclismo colombiano afronta el primer descanso del Tour con optimismo gracias al sólido rendimiento de Egan Bernal, quien se perfila como la principal esperanza del país para afrontar una segunda semana que podría definir gran parte del desenlace de la edición 2026 del Tour de Francia.