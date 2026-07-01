Egan Bernal será líder del INEOS para el Tour de Francia 2026: Así lo confirmó el equipo

El próximo sábado 4 de julio comenzará la edición número 113 del Tour de Francia. El recorrido de tres semanas iniciará en España, específicamente en la ciudad de Barcelona, y finalizará el próximo 26 de julio con el circuito por la ciudad de París.

Como es usual, la carrera contará con 21 etapas, la primera de ellas una contrarreloj por equipos, que tendrá un recorrido total de 19.6 kilómetros por las calles de Barcelona; contará con siete etapas llanas, cuatro de media montaña, ocho de montaña con cinco llegadas en alto, así como una contrarreloj individual.

En la última semana, los equipos han confirmado las nóminas que estarán corriendo la ‘Grande Bouclé’. Uno de los últimos equipos en dar su lista oficial fue el Netcompany Ineos, que sorprendió anunciando a Egan Bernal como parte del equipo.

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Egan Bernal líder del INEOS para el Tour de Francia

El equipo británico Netcompany Ineos confirmó la nómina de ocho corredores para la carrera de tres semanas. Dentro de este listado se encuentra Egan Bernal, que correrá su segunda carrera de tres semanas de la temporada, luego de estar presente en el Giro de Italia en el mes de mayo.

El colombiano no tenía el Tour de Francia dentro de su calendario de la temporada; sin embargo, dirá presente en la carrera luego de que su compañero y principal ficha del equipo para el Tour, Oscar Onley, se lesionara el hombro tras una caída en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

De acuerdo con el comunicado del equipo, la presencia de Bernal en la carrera es importante para la escuadra: “Su experiencia como ganador de grandes vueltas, combinada con su profesionalismo y actitud, tanto dentro como fuera de la bicicleta, lo convierten en una parte integral del equipo”.

Hay que recordar que el corredor de Zipaquirá ya sabe lo que es ser ganador del Tour de Francia, pues fue campeón en su segunda participación, en el 2019. El escalador regresa a la carrera luego de haber estado ausente en la edición del 2025 y de haber ocupado la casilla 29 en el 2024.

Nómina completa del Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

El equipo contará con corredores, tanto escaladores como sprinters, con amplia experiencia en carreras de tres semanas como: