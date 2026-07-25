Medalla para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: Wálter Vargas se queda con el oro. (Photo by Joan Cros - Corbis/Getty Images) / Joan Cros - Corbis

Luego de la inauguración oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe XXV, en Santo Domingo, empezaron fases preliminares de algunas competencias. Hoy ya se desarrollan competiciones por medallas y Colombia ya dijo presente. Wálter Vargas logró la segunda medalla para Colombia y la primera en ser de oro. Las otras preseas fueron de plata, en la disciplina de Tiro con Arco Recurvo, tanto en másculino como femenino.

Medalla de oro en ciclismo de ruta

El ciclista Antioqueño fue el mejor competidor másculino en la modalidad de contrarreloj en el ciclismo de ruta. El colombiano de 34 años logró completar la competición con un tiempo de 47:13.46. No solo es el primer oro para colombia en estos juegos, sino que para Vargas también. El atleta había logrado dos platas en ediciones anteriores, en 2018 y 2023, pero nunca el primer lugar.

El podio lo completaron dos mexicanos, principales competidores para colombia en esta edición de los juegos. Édgar Cadena y Sebastián Ruíz, con un tiempo de 48:59,68 y 49:07,07, respectivamente. El cafetero logró sacar una diferencia de más de un minuto y medio sobre sus perseguidores.

Dos platas para el medallero

Las ganadoras de este segundo lugar, fueron Ana Rendón, Isabella Forero y Tania Arias, quienes cayeron en la final ante México. Las integrantes de la selección “manita” fueron Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, vencedoras en un marcador de 5-1, logrando su clasificación a los Juegos Panamericanos.

En la rama másculina se repitió la historia. Jorge Enríquez, Santiago Arcila y Santiago Cruz, representantes colombianos, perdieron en la final y se quedaron con la presea de plata. nuevamente ante el elenco mexicano. Francisco Padilla, Matías Grande y Raúl Rodríguez se quedaron con la victoria en un marcador de 5-3 y se quedó con el oro.

Más participación colombiana

La delegación colombiana continuará compitiendo en más de 10 competiciones el día de hoy. Estas disciplinas son: Ciclismo de ruta, ecuestre, esquí náutico, golf, judo,natación en aguas abiertas, patinaje artístico, ajedrez, rugby, surf, takewondo y voleibol.

Se estará al tanto del desempeño de los 475 deportistas (263 hombres y 212 mujeres) que representarán al país en 34 disciplinas, según el Comité Olímpico Colombiano. Los deportes con más integrantes serán: natación, fútbol y atletismo.

Lea más: Diez futbolistas de clubes vallecaucanos fueron convocadas a la Selección Colombiana de Fútbol