Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional / Colprensa

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga Colombiana 2026-I, luego de vencer en el marcador global 3-1 al Atlético Nacional. Se trata del segundo título consecutivo del equipo rojiblanco, el número 12 de su historia.

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Con lo anterior, los atlanticenses aseguraron su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Por otro lado, el verde deberá ser campeón del segundo semestre o asegurar su cupo a partir de la reclasificación, tabla que suma el acumulado de puntos a lo largo del año.

Tabla de reclasificación en Colombia

Atlético Nacional por lo pronto comanda la tabla de la reclasificación con 55 puntos, posición que la garantizaría fase previa de Copa Libertadores. Después aparece Junior con 44 unidades, pero al tener ya su cupo internacional asegurado, aparece como beneficiado el Deportes Tolima (37).

Las siguientes tres posiciones otorgan el paso a la Copa Sudamericana. En esto momento serían Independiente Santa Fe (35), Once Caldas (34) y América de Cali (34).

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Sin presencia internacional se encuentran equipos tradicionales como Deportivo Cali (8°), Millonarios (9°) o Independiente Medellín (10°).

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 55 Copa Libertadores Junior 44 Clasificado a Libertadores 2. Deportes Tolima 44 Copa Libertadores 3. Santa Fe 35 Copa Sudamericana 4. Once Caldas 34 Copa Sudamericana 5. América 34 Copa Sudamericana 6. Pasto 34 - 7. Internacional 28 - 8. Cali 27 - 9. Millonarios 26 - 10. Medellín 26 -

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