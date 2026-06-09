Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional
El cuadro antioqueño se impuso en el Atanasio Girardot, pero no le alcanzó para remontar la serie.
Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga Colombiana 2026-I, luego de vencer en el marcador global 3-1 al Atlético Nacional. Se trata del segundo título consecutivo del equipo rojiblanco, el número 12 de su historia.
REVIVA ACÁ LA GRAN FINAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO ENTRE NACIONAL Y JUNIOR
Con lo anterior, los atlanticenses aseguraron su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Por otro lado, el verde deberá ser campeón del segundo semestre o asegurar su cupo a partir de la reclasificación, tabla que suma el acumulado de puntos a lo largo del año.
Tabla de reclasificación en Colombia
Atlético Nacional por lo pronto comanda la tabla de la reclasificación con 55 puntos, posición que la garantizaría fase previa de Copa Libertadores. Después aparece Junior con 44 unidades, pero al tener ya su cupo internacional asegurado, aparece como beneficiado el Deportes Tolima (37).
Las siguientes tres posiciones otorgan el paso a la Copa Sudamericana. En esto momento serían Independiente Santa Fe (35), Once Caldas (34) y América de Cali (34).
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Sin presencia internacional se encuentran equipos tradicionales como Deportivo Cali (8°), Millonarios (9°) o Independiente Medellín (10°).
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Torneo
|1.
|Atlético Nacional
|55
|Copa Libertadores
|Junior
|44
|Clasificado a Libertadores
|2.
|Deportes Tolima
|44
|Copa Libertadores
|3.
|Santa Fe
|35
|Copa Sudamericana
|4.
|Once Caldas
|34
|Copa Sudamericana
|5.
|América
|34
|Copa Sudamericana
|6.
|Pasto
|34
|-
|7.
|Internacional
|28
|-
|8.
|Cali
|27
|-
|9.
|Millonarios
|26
|-
|10.
|Medellín
|26
|-
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Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...