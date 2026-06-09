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09 jun 2026 Actualizado 01:16

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Liga Colombiana

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional

El cuadro antioqueño se impuso en el Atanasio Girardot, pero no le alcanzó para remontar la serie.

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional / Colprensa

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional / Colprensa

Reclasificación Liga 2026: así quedó la tabla, luego de la final entre Junior y Nacional / Colprensa
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Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga Colombiana 2026-I, luego de vencer en el marcador global 3-1 al Atlético Nacional. Se trata del segundo título consecutivo del equipo rojiblanco, el número 12 de su historia.

REVIVA ACÁ LA GRAN FINAL DEL FÚTBOL COLOMBIANO ENTRE NACIONAL Y JUNIOR

Con lo anterior, los atlanticenses aseguraron su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Por otro lado, el verde deberá ser campeón del segundo semestre o asegurar su cupo a partir de la reclasificación, tabla que suma el acumulado de puntos a lo largo del año.

Tabla de reclasificación en Colombia

Atlético Nacional por lo pronto comanda la tabla de la reclasificación con 55 puntos, posición que la garantizaría fase previa de Copa Libertadores. Después aparece Junior con 44 unidades, pero al tener ya su cupo internacional asegurado, aparece como beneficiado el Deportes Tolima (37).

Las siguientes tres posiciones otorgan el paso a la Copa Sudamericana. En esto momento serían Independiente Santa Fe (35), Once Caldas (34) y América de Cali (34).

Le puede interesar: ¡Junior campeón de la Liga 2026! Así quedó el palmarés de títulos en el fútbol colombiano

Sin presencia internacional se encuentran equipos tradicionales como Deportivo Cali (8°), Millonarios (9°) o Independiente Medellín (10°).

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional55Copa Libertadores
Junior44 Clasificado a Libertadores
2.Deportes Tolima44 Copa Libertadores
3.Santa Fe35Copa Sudamericana
4.Once Caldas34Copa Sudamericana
5.América34Copa Sudamericana
6.Pasto34-
7.Internacional28-
8.Cali27-
9.Millonarios26-
10.Medellín26-

Lea también acá: ¿Cuánto dinero ganó Junior por ser campeón de la Liga Colombiana? Conozca la millonaria cifra

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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