Dudamel sobre la derrota contra Medellín: “Hicimos un partido bueno, nos vamos con mucha amargura” // Captura de pantalla rueda de prensa Dimayor

El Cali perdió frente a Independiente Medellín por la fecha 2 de la Liga colombiana. El partido fue muy disputado y casi no se sacaron diferencias, sino hasta el minuto 90+3′, cuando el jugador Diego Moreno remató con pierna derecha y puso el 1-0 en marcador, que tuvo suspenso al ser revisado por el VAR.

El técnico de los azucareros, Rafael Dudamel, afirmó que el equipo no mereció perder, “futbolísticamente siento que tuvimos muchos mejores pasajes que el local, que tuvimos opciones muy claras para hacernos del partido, pero valoro el esfuerzo físico y el desarrollo de idea que venimos consolidando”.

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Dudamel declaró sobre su rival y el gol que revisaron en el VAR

A pesar de que el Medellín encontró el gol al minuto final y sufrió el partido, el técnico venezolano reconoció el esfuerzo de los locales, “Jugó el miércoles, viajó el jueves, un viaje largo y que hoy ha hecho su esfuerzo”.

Además, respecto al polémico gol que termina convalidando el VAR, se declaró en duda pero mantuvo el respeto sobre el rival, “Tengo mis dudas si le desliza un poco o no en el antebrazo, en el momento que lo controla, pero ya fue, es historia, pero no quiero demeritar lo del rival”, dijo.

Dudamel se quedó con el juego de su equipo ante el rival, “hicimos un partido muy bueno, rescatable, nos vamos con mucha amargura por la manera y el momento en el que hemos recibido el gol que no te deja tener ningún tipo de reacción", afirmó en relación al desarrollo del partido y al tanto recibido al último minuto.

Lo que viene para el Deportivo Cali luego de la primera derrota en liga

El Verdiblanco volverá a ser visitante, esta vez contra el Deportivo Pasto, el 8 de agosto, y su técnico ya piensa en ello. “Hay que vivir la amargura y comenzar la semana con aprendizaje y pensar en Pasto. Cuando uno dice que queda satisfecho es medio conformismo y te vas con las manos vacías, tendré el espacio para analizar y reflexionar con los muchachos puertas adentro”.

El Deportivo Cali suma una victoria y una derrota en el actual campeonato y su siguiente duelo es vital por la tabla de la reclasificación. El Deportivo Pasto, su próximo rival, lo supera por apenas 4 puntos y se ubica en la séptima posición, la última que da cupo a torneos internacionales.

En la tabla del descenso, el Cali es 15° con un promedio de 1.134, el promedio del puesto 19°, que es puesto directo a la segunda categoria, es de 0.887 del Boyacá Chicó.

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