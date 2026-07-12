Álvaro Montero es el segundo refuerzo de Boca Juniors: conozca los detalles de su llegada

Después de su participación con la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026, el arquero Álvaro Montero cambiará de equipo y continuará su carrera en uno de los clubes más importantes del continente.

El guardameta samario será nuevo jugador de Boca Juniors, convirtiéndose en el segundo refuerzo del conjunto argentino para la nueva temporada, luego de la incorporación del uruguayo Leandro Lozano.

Montero hizo parte de la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo 2026. Aunque no sumó minutos durante el certamen, llegó al combinado nacional gracias al destacado nivel que mostró con Vélez Sarsfield, donde se consolidó como una de las figuras del equipo.

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¿Cuál es el nuevo equipo de Álvaro Montero?

Con el conjunto de Liniers disputó 19 compromisos oficiales, recibió 14 goles y mantuvo su arco invicto en ocho oportunidades, actuaciones que despertaron el interés de Boca Juniors para reforzar su portería de cara al segundo semestre del año.

El arquero colombiano viajará el próximo lunes a Buenos Aires, donde llegará en horas de la noche. Al día siguiente se someterá a los exámenes médicos y, de no presentarse inconvenientes, firmará su contrato para convertirse oficialmente en nuevo jugador del equipo dirigido por el cuerpo técnico xeneize.

La llegada a Boca representa un nuevo paso en la carrera internacional del guardameta de 30 años, quien ya había tenido experiencias en el fútbol de Brasil y Argentina antes de consolidarse como uno de los mejores arqueros colombianos.

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¿En qué equipos ha jugado Álvaro Montero?

A lo largo de su trayectoria profesional, Montero ha defendido las camisetas de São Caetano y San Lorenzo, aunque en ambos clubes no alcanzó a disputar partidos oficiales. Posteriormente pasó por Cúcuta Deportivo, donde jugó dos partidos y recibió cuatro goles.

Su consolidación llegó en Deportes Tolima, equipo con el que disputó 153 partidos, recibió 123 anotaciones y registró 63 porterías en cero, convirtiéndose en uno de los referentes del club.

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Posteriormente fichó por Millonarios, institución en la que vivió una de las etapas más exitosas de su carrera. Con el conjunto embajador disputó 186 partidos oficiales, recibió 150 goles y consiguió mantener su arco invicto en 85 oportunidades, además de conquistar títulos y consolidarse como habitual convocado a la Selección Colombia.

Ahora, tras su paso por Vélez Sarsfield y su participación en el Mundial 2026, Álvaro Montero afrontará un nuevo desafío en Boca Juniors, donde buscará ganarse un lugar en el arco de uno de los equipos más grandes del fútbol sudamericano.