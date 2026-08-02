Bustos tras victoria de Millonarios: “Tenemos mejor grupo, vamos a estar donde quieren los hinchas”
El entrenador valoró haber conseguido la victoria ante el campeón, Junior, así como destacó que fue la primera semana con el plantel completo.
Millonarios consiguió un hito este sábado 1 de agosto luego de superar a Junior por 0-1 con gol de Rodrigo Contreras en tiempo de reposición. El conjunto Embajador no ganaba en el Romelio Martínez desde hace 49 años, pues la última vez fue el 5 de octubre de 1977 por 2-0. Claro está que el conjunto Tiburón juega la mayoría de sus partidos en el Metropolitano, por lo que se agranda el registro en el segundo escenario barranquillero.
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El cuadro capitalino venía de perder en casa contra Bucaramanga en su estreno, por lo que ya se comenzaba a hablar de crisis e inestabilidad para el entrenador Fabián Bustos. Con este triunfo toman un gran respiro y tendrán la confianza para seguir corrigiendo las falencias.
¿Qué dijo Fabián Bustos en rueda de prensa?
El técnico argentino le dio mucho más valor a la victoria de su equipo por tratarse del campeón y del “mejor técnico”: “Venimos, enfrentamos a un equipo campeón, con grandes jugadores y, para mí, el mejor técnico de la Liga, con muchísima experiencia y muchos títulos en distintos países. Sabe muy bien cómo jugar estos partidos y hoy el plan del partido salió bien”, dijo inicialmente.
Asimismo, Bustos destacó la mejora del equipo con el paso de los minutos, así como resaltó el trabajo defensivo: “Salvo los primeros cinco o diez minutos, donde no nos acomodamos bien y ellos nos crearon cierto peligro, después el equipo empezó a estar mejor en cada una de las líneas. Competimos bien e hicimos un buen trabajo defensivo”.
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Por su parte, reconoció el trabajo de sus dirigidos y manifestó que fue la primera semana con el plantel completo, por lo que cada vez estarán más cerca de lo que busca plasmar en el campo: "Tengo que agradecer a los jugadores el esfuerzo, la entrega, el pundonor y el sacrificio. Siempre estuvimos en partido, siempre estuvimos cerca de lo que queríamos y los cambios también salieron para intentar ganarlo".
“Tenemos un mejor grupo y un plantel mucho más competitivo. Esta fue la primera semana en la que pudimos trabajar con el plantel completo. Con el paso del tiempo vamos a estar mejor, vamos a competir como queremos y vamos a estar donde todos nuestros hinchas quieren", concluyó.
¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?
El conjunto bogotano consiguió los primeros puntos del semestre y ahora deberá recibir al Deportivo Pasto para ratificar ese triunfo en Barranquilla. Este encuentro por la fecha 3 tendrá lugar el martes 4 de agosto desde las 8:20 p.m.
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