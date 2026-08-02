Bustos tras victoria de Millonarios: “Tenemos mejor grupo, vamos a estar donde quieren los hinchas”

Millonarios consiguió un hito este sábado 1 de agosto luego de superar a Junior por 0-1 con gol de Rodrigo Contreras en tiempo de reposición. El conjunto Embajador no ganaba en el Romelio Martínez desde hace 49 años, pues la última vez fue el 5 de octubre de 1977 por 2-0. Claro está que el conjunto Tiburón juega la mayoría de sus partidos en el Metropolitano, por lo que se agranda el registro en el segundo escenario barranquillero.

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El cuadro capitalino venía de perder en casa contra Bucaramanga en su estreno, por lo que ya se comenzaba a hablar de crisis e inestabilidad para el entrenador Fabián Bustos. Con este triunfo toman un gran respiro y tendrán la confianza para seguir corrigiendo las falencias.

¿Qué dijo Fabián Bustos en rueda de prensa?

El técnico argentino le dio mucho más valor a la victoria de su equipo por tratarse del campeón y del “mejor técnico”: “Venimos, enfrentamos a un equipo campeón, con grandes jugadores y, para mí, el mejor técnico de la Liga, con muchísima experiencia y muchos títulos en distintos países. Sabe muy bien cómo jugar estos partidos y hoy el plan del partido salió bien”, dijo inicialmente.

Asimismo, Bustos destacó la mejora del equipo con el paso de los minutos, así como resaltó el trabajo defensivo: “Salvo los primeros cinco o diez minutos, donde no nos acomodamos bien y ellos nos crearon cierto peligro, después el equipo empezó a estar mejor en cada una de las líneas. Competimos bien e hicimos un buen trabajo defensivo”.

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Por su parte, reconoció el trabajo de sus dirigidos y manifestó que fue la primera semana con el plantel completo, por lo que cada vez estarán más cerca de lo que busca plasmar en el campo: "Tengo que agradecer a los jugadores el esfuerzo, la entrega, el pundonor y el sacrificio. Siempre estuvimos en partido, siempre estuvimos cerca de lo que queríamos y los cambios también salieron para intentar ganarlo".

“Tenemos un mejor grupo y un plantel mucho más competitivo. Esta fue la primera semana en la que pudimos trabajar con el plantel completo. Con el paso del tiempo vamos a estar mejor, vamos a competir como queremos y vamos a estar donde todos nuestros hinchas quieren", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El conjunto bogotano consiguió los primeros puntos del semestre y ahora deberá recibir al Deportivo Pasto para ratificar ese triunfo en Barranquilla. Este encuentro por la fecha 3 tendrá lugar el martes 4 de agosto desde las 8:20 p.m.

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