Teo Gutierrez tendrá su partido de despedida: se revelan fechas y precios

Teófilo Gutiérrez anunció oficialmente que su partido de despedida se disputará el próximo 19 de diciembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en un evento denominado "The last dance - El último baile del Rey de América”. El anuncio fue realizado a través de un video y una pieza promocional difundidos en sus redes sociales, en los que el delantero invitó a la afición a acompañarlo en el cierre de su trayectoria profesional.

El homenaje llegará una vez concluya el segundo semestre de 2026, campaña en la que el atacante continúa defendiendo los colores del Junior de Barranquilla. Aunque la organización aún no ha confirmado la lista de invitados, se espera la presencia de excompañeros y figuras del fútbol colombiano e internacional que compartieron cancha con el barranquillero a lo largo de su carrera.

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Hablar de Teófilo Gutiérrez es hablar de uno de los máximos ídolos en la historia reciente del Junior. Desde su debut con el conjunto Rojiblanco, el delantero se ganó el cariño de la hinchada gracias a su calidad técnica, cuota goleadora y capacidad para aparecer en los momentos decisivos. En sus diferentes etapas con el club conquistó varios títulos de la Liga colombiana y de la Copa Colombia, además de convertirse en uno de los máximos referentes de la institución por sus goles, asistencias y liderazgo dentro del campo.

La carrera de Teófilo también dejó una huella importante fuera del país. Tras su paso por Junior jugó en clubes como Trabzonspor de Turquía, Racing Club, Cruz Azul, Sporting de Lisboa y River Plate, equipo con el que conquistó la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana en 2015. Además, fue elegido Rey de América en 2014, reconocimiento que lo distinguió como el mejor futbolista del continente.

Con la Selección Colombia disputó el Mundial de Brasil 2014, varias ediciones de la Copa América y ciclos de eliminatorias mundialistas, consolidándose en una de las generaciones más exitosas del fútbol colombiano. A sus 41 años, Teófilo Gutiérrez se prepara para cerrar una carrera con 18 títulos colectivos y unas estadisticas ofensivas únicas: 229 goles y 113 asistencias en 717 partidos. Su despedida será la oportunidad para que la afición le rinda homenaje a un futbolista que dejó una marca imborrable en el Junior de Barranquilla y en el fútbol colombiano.

Conozca cuánto costará la entrada al ‘Ultimo baile’

Ubicación Precio Aforo Occidental Alta $ 230.000 1.053 Occidental Baja $ 208.100 1.400 Oriental Alta $ 186.200 687 Oriental Baja $ 175.300 1.460 Norte Alta $ 131.500 660 Norte Baja $ 120.500 1.110 Sur Alta $ 131.500 900 Sur Baja $ 120.500 1.135

La apertura de puertas será a las 2:00PM y el inició del evento a las 5:00PM.