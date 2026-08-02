Alfredo Arias tras caída de Junior: “Nunca me había tocado iniciar con dos derrotas consecutivas”

El jueves 2 de agosto, Junior cayó como local ante Millonarios por la segunda fecha de la Liga colombiana con un gol de Rodrigo Contreras al minuto 90+1′. El técnico Alfredo Arias habló después del partido en rueda de prensa y expresó su descontento con el presente del equipo.

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Rueda de prensa de Alfredo Arias tras derrota de Junior

“Nunca me había tocado iniciar un campeonato con dos derrotas consecutivas, pero uno aprende todos los días. Confío en el equipo que tengo, en los jugadores. Necesitamos ir partido a partido. Mejorar y ganar.”, afirmó el DT uruguayo. Actualmente, el equipo juniorista es 17° del torneo y no ha sumado ningún punto tras dos fechas.

El Tíburón no perdía los dos primeros partidos de liga desde el torneo clausura de 2023, en aquella edición perdió contra Águilas como local y contra Medellín en el Atanasio. Curiosamente, dicho campeonato fue que le dió la décima estrella, luego de vencer por penales al mismo Medellín que le ganó en la segunda jornada.

A las dos derrotas en liga, se le suma la bochornosa eliminación ante el Barranquilla FC en Copa Colombia, “es momento de estar más unidos que nunca porque estamos en un momento muy difícil. Seguramente será para aprender y confío en el equipo que tengo”, dijo Arias. A pesar del mal presente, el técnico llama a la unión, a recuperarse anímicamente y a "pensar en el siguiente rival“.

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Respecto a este partido, el técnico señaló que estuvieron sólidos en defensa y que se perdió por detalles “Lo intentamos, en defensa lo hicimos bien 91’ minutos, pero fuimos muy erráticos en los pases y no fuimos efectivos. Tuvimos la pelota, llegábamos hasta 3/4 y fallábamos”.

Además, comentó que a su equipo le faltó fuerza en ataque para lograr la victoria, “lo intentamos, pero estuvimos erráticos en la parte ofensiva. No fuimos efectivos y eso nos cobró carísimo“.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Junior se medirá nuevamente como local ante el Deportivo Pereira el 10 de agosto por la tercera fecha de liga, única competición que disputa. A pesar de estar apenas comenzando el torneo, el club debe empezar a sumar pensando en la tabla de reclasificación, actualmente se encuentran segundos con 44 puntos, uno más que el Deportes Tolima, que ayer logró la victoria frente a Alianza Valledupar.