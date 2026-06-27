Atlético Nacional tendría acordada la llegada de su nuevo técnico

Atlético Nacional perdió el título de la Liga colombiana contra Junior y esto supuso la salida del entrenador Diego Arias, quien había iniciado como interino en reemplazo de Javier Gandolfi, pero con el pasar de los partidos se ganó la confianza de los directivos y fue ratificado. A casi un mes del inicio del campeonato local, el club Verdolaga ya tendía cerrado su nuevo técnico.

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La reestructuración en el conjunto antioqueño comenzó con la salida del argentino Gustavo Fermani del cargo de director deportivo luego de dos años en la institución. En su reemplazo asumió Victor Marulanda, quien fue jugador del club y ya había estado en el cargo de gerente deportivo. Regresa para tratar de ganar títulos, luego de haber estado vinculado en esa labor en 9 de Octubre de Ecuador.

Nacional tendría acordada la llegada de su nuevo entrenador

Si bien todos los focos apuntaban al regreso de Reinaldo Rueda, todo indica que el técnico, que sacó campeón al conjunto Verdolaga de la Libertadores en 2016, se habría negado a asumir por algunas diferencias. La planeación de los directivos ya habría llevado a seleccionar a Lucas González para que sea el nuevo director técnico.

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La información la adelantó César Luis Merlo, quien manifestó que el técnico bogotano "es el nuevo DT de Atlético Nacional después de la negativa de Reinaldo Rueda por falta de acuerdo económico". Caracol radio, por su parte, pudo conocer que la salida de González de la institución tolimense está acordada y que inician la búsqueda del nuevo estratega.

Lucas González y un regreso esperado a Nacional

El entrenador nunca le cerró las puertas a regresar a Nacional, luego de haber estado al frente de las categorías formativas sub-17 y sub-20. No obstante, Águilas Doradas se fijó en su trabajo y se lo llevó para que liderara el equipo profesional, en el que tuvo su debut.

Tras su paso por el cuadro dorado, llegó a América de Cali, club en el que estuvo algo más de seis meses. Posteriormente tuvo un ligero paso por Central Córdoba de Argentina y Tolima lo incorporó en junio de 2025. Con la institución de Ibagué llegó a la final del 2025-II que perdió ante Junior y dirigió un total de 63 partidos, con un saldo de 31 triunfos, 13 empates y 19 derrotas.

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Se espera que Lucas González esté acompañado por Alexis Henríquez como uno de sus asistentes técnico, así como Tiago Alves, quienes han estado a su lado gran parte de su carrera como entrenador.

El debut de Nacional en la Liga colombiana 2026-II será el 25 de julio frente a Boyacá Chicó en calidad de visitante. La pretemporada iniciará en los próximos días.